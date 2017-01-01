Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Umut A, Mahmut Ç, Sedat S, Mehmet Salih K, Ramazan A, Oğuzhan Y, Murat D, Şahin D. ve Ferdi T. tutuklandı, Tugay U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler tarafından 4 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda satışa hazır paketlerde 151 gram eroin, 149 gram kubar esrar, 33 uyuşturucu hap ve 10 gram bonzai ele geçirilmiş, "torbacı" diye tabir edilen 12 zanlı gözaltına alınmıştı.