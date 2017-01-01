Bakanlar Eroğlu ve Ağbal, Bayburt'ta

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BAYBURT (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye birincisi Bayburt, evette bir rekora imza attı. Bu evetin ne kadar önemli olduğu, Türkiye'nin kalkınmasında ve çarkların dönmesinde ne kadar büyük bir isabet olduğu yakında daha da anlaşılacaktır." dedi.

Kırklartepe Barajı da dahil olmak üzere 113 milyon liralık 14 tesisin temelinin atılacağı törene katılmak üzere kente gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Bakan Eroğlu, Zahit Mahallesi'ndeki köprü üzerinden, Çoruh Nehri'nde gerçekleştirilecek "Bayburt Merkez Çoruh Nehri ve Yan Kolları Islahı 2. Kısım Projesi"ne ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Eroğlu ve Ağbal, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bakan Eroğlu, ziyaretin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, Bayburt ile gönül ve aile bağı bulunduğunu, Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bayburt'un, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında evet oylarında Türkiye birincisi olduğunu anımsatan Eroğlu, "Buraya teşekkür için geldik. Türkiye birincisi Bayburt, evette bir rekora imza attı. Bütün Bayburtlularla gurur duydum. Bu evetin ne kadar önemli olduğu, Türkiye'nin kalkınmasında ve çarkların dönmesinde ne kadar büyük bir isabet olduğu yakında daha da anlaşılacaktır. Milletimize, Bayburt'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Eroğlu, kentte hasretle beklenen Kırklartepe Barajı'nın temeli de dahil 113 milyon liralık toplam 14 tesisin temelini atacaklarını dile getirdi.

Bayburt'a 7 milyon liralık 6 yeni müjdeyle geldiğini ifade eden Eroğlu, "Bayburt'a her yıl geliyorum. 6 Kasım'da geldiğimizde de 62 müjde verdik, 447 milyon liralık. Bugün de 6 müjdeyle geldik toplam 68 müjde ve 454 milyon lira. Geçen sene sonunda gelmemize rağmen 62 müjdenin 27'sini tamamladık, gerisi de yapılıyor şu anda." diye konuştu.

Eroğlu, Orman Teşkilatının da kentte muazzam bir ağaçlandırma yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl 11 bin 710 dekar arazide çalışma yapacak ve 1 milyon fidan üretecek burada. ORKÖY kredileri veriyoruz 2 milyon 211 bin lira. Ayrıca Beş Bin Köye Beş Bin Gelir Getirici Orman Projesi kapsamında Yerlice köyüne 2 bin 500 kuşburnu, Buğdaylı köyüne 2 bin 500 badem olmak üzere 5 bin fidan dağıtılacak. Bu yıl Bayburt'ta bir şehir ormanı kuracağız. Abdulvahap Gazi Türbesi'nin önündeki dağın tamamı ağaçlandırılacak. Orman Teşkilatına talimat verdik, tahsis yapıldığı andan itibaren arazi çalışmaları yapılacak hatta orada teraslama yapacağız, gerekirse seyir mekanları da yaparak muhteşem bir şehir ormanı kazandıracağız."

Bakan Eroğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Aşağı Kop, Ballıkaya ve Kemertaş köylerine birer otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurulacağını ifade etti.

- "5 baraj inşa ettik, 53 bin 610 dekar araziyi sulamaya açtık"

Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında Bayburt'taki bütün projeleri tamamlayacaklarını dile getiren Eroğlu, şunları söyledi:

"DOKAP, 30 milyar 345 milyon liralık, Bakanlığımız tarafından yapılacak muazzam bir proje. Peki ne kazandıracağız? 22 baraj, 7 gölet yapılacak. Sulamada şu anda 10 tane var, 5'i inşaat halinde, 10 tane de planlamış, yani 25 sulama tesisi yapacağız. 32 dereyi ıslah ettik. 19 dere ıslahı inşa halinde, 5'inin de projesi yapılıyor yani 56 dereyi ıslah etmiş olacağız. Sulamada muazzam bir hamle yapıyoruz. Şimdiye kadar biz Bayburt'a nüfusuna orantılı en büyük yatırımı yaptık, nüfusa bölersek yaklaşık 600 milyon liralık yatırım yapmışız. İçme suyu problemi vardı, yıldırım hızıyla içme suyunu getirdik. 5 baraj inşa ettik, 53 bin 610 dekar araziyi sulamaya açtık."

Sloganlarının "Çiçek gibi, yemyeşil Bayburt" olduğunu belirten Eroğlu, şu ana kadar kadar 5 milyon 300 bin fidanı toprakla buluşturduklarını, Bayburt'ta bir şehir ormanı tesis ettiklerini söyledi.

Eroğlu, 596 aileye 3,6 milyon lira ferdi proje kredisi ve desteği verdiklerini, 9 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu açtıklarını ifade etti.

Bayburt'u tabiat turizmine açacaklarını vurgulayan Eroğlu, buradaki güzelliklerin hiçbir yerde bulunmadığını, kentin muhteşem bir diyar olduğunu vurguladı.

Kop Dağı Müdafaası ile alakalı Kop Dağı'nı milli park ilan ettiklerini anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bayburt'a artık ulaşım çok kolay. İster Trabzon'dan, ister Erzurum'dan 1 saat 20 dakikada geliyorsunuz. Tabiat turizmi master planı hazırladık. Muhteşem bir şekilde doğa turizmini geliştirmek suretiyle zengin turistleri buraya sevk edecek hazırlıklarımız da tamam. Bir tane de uygulama eylem planı hazırlandı, bir dahaki gelişimizde hazırlık yapacak ve ilgililer bununla ilgili sunum hazırlayacaklar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı açısından 2017, 2018 ve 2019 yılını Bayburt'ta yatırımlarda hamle yılı ilan ediyoruz. Göreceksiniz muhteşem sulamalar, barajlar, göletler bitecek."

Eroğlu, Bayburt Merkez Çoruh Nehri ve Yan Kolları Islahı 2. Kısım Projesi'ne ilişkin bilgi verirken de "Biz burada bir gerdanlık inşa etmek istiyoruz. Çoruh Nehri kesinlikle Bayburt'ta bir gerdanlık olacak." dedi.

Vatandaşlara 2 bin mavi ladin, 2 bin 500 sarı çam ve 500 Avrupa ladini olmak üzere 5 bin fidan dağıtacaklarını söyleyen Eroğlu, talep eden belediyelere de fidan konusunda istedikleri kadar destek sağlayacaklarını belirtti.

Bakan Naci Ağbal da Eroğlu'na kente yapılan projelere verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Yapılacak yatırımlar sayesinde Bayburt'un kent siluetinin değişeceğini ifade eden Ağbal, "Özellikle Çoruh Nehri Projesi Bayburt'un geleceği için son derece hayati bir proje. Bu projeyi daha ileri noktalara taşıyacak konularda da talimatlar verdiniz, o açıdan sizlere minnettarım. Temelini atacağımız projeler, başta baraj projesi olmak üzere Bayburt'ta tarım ve hayvancılığa önemli katkılar verecek projeler olacak." diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, toplantının sonunda Bakan Eroğlu'na bakırla süslenmiş kahve fincanı takımı hediye etti. Eroğlu, fincanları Bayburtlu olan gelinine hediye edeceğini söyledi.



