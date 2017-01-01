9. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı.

Bu yıl Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli güreşçilerden merhum Ali Gürbüz anısına Sekapark Uçurtma Tepesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin en önemli 41 başpehlivanın yanı sıra bine yakın güreşçi katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, açılış törenine yaptığı konuşmada, 9. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerine katılan tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Sporun her dalına önem verdiklerini kaydeden Karaosmanoğlu, "Spora önem veriyoruz, gençlerimizi hayata güzel hazırlamak adına sporu teşvik ediyoruz. Sporun alt yapısına yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede sporun şahı güreşi de önemsiyoruz. Bu nedenle Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerinin bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştiriyoruz. Bu güreşlere katılan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Allah derman versin. Hava muhalefetine rağmen güreşleri izleyen vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sporun hemen hemen her branşına yatırım yaptığını vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyemiz sporun her dalında desteklerini sürdürüyor. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na spora verdiği hizmetler ve destekleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Kırkpınar güreşçilerinden Ahmet Taşçı’ya güreş sporuna yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

14 kategoride yapılan güreşlerde, Türkiye Güreş Federasyonuna bağlı 45 hakem görev yapıyor.

Bugün sona erecek Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan unvanını elde edecek olan güreşçi altın kemer sahibi olacak.















