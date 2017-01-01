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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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Bayanlar Hentbol Süper Lig'in son haftasında Adana Şakirpaşa'yı 37-25 yenen Kastamonu Belediyespor, ...

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:00
Bayanlar Hentbol Süper Lig'in son haftasında Adana Şakirpaşa'yı 37-25 yenen Kastamonu Belediyespor, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
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