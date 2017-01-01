Hentbol: Bayanlar Süper Lig

Salon: Kastamonu Atatürk
Hakemler: Kürşat Kef, Neşet Ateş
Kastamonu Belediyespor: Rombesic, Yasemin Güler 3, Seric 1, Yeliz Yılmaz 2 , Sıla Aydın 7, Kot, Serpil İskenderoğlu 4, Fatmagül Sakızcan, Bayjaktarovic, Sinitsyna 9, Cumhuriye Hodzic, Ceren Demirçelen 4, Batistasilvan 3, Shteriova 4
Adana Şakirpaşa: Viktoria Bozyel 7, Almira Vezir, Aleyna Eker, Kozaieva 3, Muteber Albayrak, Kaluderovic 2, Şerife Tunç 1, Miskovic, Seda Yörükler 3, Adnichuk 9, Nisa Caner
Devre: 19-9
İki dakika cezası alanlar: Seric, Sinitsyna (Kastamonu Belediyespor), Şerife Tunç (Adana Şakirpaşa)
KASTAMONU (AA) - Bayanlar Hentbol Süper Lig'in 26. ve son haftasında Adana Şakirpaşa'yı 37-25 yenen Kastamonu Belediyespor, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen Kastamonu ekibi, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.