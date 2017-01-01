Güney Ege sahillerinde sıcak hava hareketliliği

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde sıcak hava dolayısıyla turistler plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Muğla'da yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Sakin Kent Akyaka, Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde yoğunluğa neden olan turistler, güneşlenerek kitap okudu. Bazı turistler plajda top oynamayı tercih ederken, bazıları da iskele ve kayaların üzerinden denize atladı. Ziyaretçilerin bir kısmı da rüzgar sörfü ve kano keyfi yaptı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve İztuzu sahili ile Köyceğiz Gölü ve Ekincik Plajı'nda da hareketli bir gün yaşandı.

Tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarlarını görme fırsatı buldu. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilciler, şezlonglarda güneşlendi ve denize girdi.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da da yerli ve yabancı turistler, serinlemek için deniz kenarına akın etti.

Tatilciler, özellikle Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Datça ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girdi.