Kütahya'nın fethinin 943. yılı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından fethinin 943. yıl dönümü Hıdırellez ile birlikte kutlandı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, tarihi Kütahya Kalesi'nde düzenlenen törende, kentin 1097'de Haçlıların istilasına uğradığını ve 1233'te Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Alaaddin Keykubad döneminde İmadeddin Hazer Dinari tarafından yeniden fethedilerek ebedi Türk yurdu olduğunu hatırlattı.

Kütahya'nın fethinin ve Hıdırellez'in aynı günde kutlanmasının büyük anlam ifade ettiğini belirten Nayir, şöyle konuştu:

"Orta Asya'dan beri getirdiğimiz Hıdırellez adetini ve Orta Asya'dan gelenlere kapısını açan, 1071'den sonra bize açılan Kütahya kapısının iki yıl dönümünü birlikte kutluyoruz. Fetih günleri bu topraklarda bizim özgürce kendi irademizle huzurlu bir şekilde yaşamamızı temin eden, şehitlerimizi, gazilerimizi andığımız günler olarak önemli günlerdir. Bizler bu topraklarda olduğumuz müddetçe tarihimizden ve kültürümüzden getirdiğimiz değerleri yaşatıp birlik ve beraberliğimizin çimentosu olan bu değerleri gelecek nesillere de aktarmamız lazım. Hep birlikte aynı duyguyu paylaşan milletler, bu topraklar üzerinde var olmada başarılı olacaklardır. Yoksa 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi bu toprakları bize çok görenler, tarihimizden ve kültürümüzden getirdiğimizi bu değerlerle oynayacak ve bu değerlerden ayrı tutmaya çalışacak."

- "Fetihteki asıl mana, gönüllerin fethidir"



Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da Hıdırellez'in, birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

Hıdırellez'in yüzyıllardır kutlanan bu günde Kütahya halkıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Saraçoğlu, şunları dile getirdi:

"Bundan 943 yıl önce, yine böyle bir Hıdırellez günü Kütahya'mız fethedilmiş ve Müslüman Türk yurdu olarak hamdolsun bugünlere kadar gelmiştir. Bizim inancımızda bildiğiniz gibi fetihteki asıl mana, gönüllerin fethidir. Gönüller fethedilmeden şehirlerin fethedilmesinin bir manasının olmadığını bilen ecdadımız, 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Hakk'ın evi gönüllerdedir, gönüller yapmaya geldik.' demiştir. Düsturuyla şanlı tarihimizdeki en güzel fetihleri gerçekleştirmiştir. Ne mutlu Kütahyamıza ki Evliya Çelebi'nin memleketi olan bu şehir, Allah'ın lütfuyla yine Allah dostu, iki gönül insanı Hızır ve İlyas Aleyhisellam'ın buluştuğu bir günde fethedilmiştir. Bin yıla yakın süredir ana yurdumuz olan bu topraklar, inşallah kıyamete kadar ana yurdumuz olmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından, Evliya Çelebi Mehter Takımı ve halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Etli pilav ve helvanın ikram edildiği kutlamalara, AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de katıldı.



