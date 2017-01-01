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Köprünün iki yakasından gelenler şenlikte buluştu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:16

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinden vatandaşların bir araya geldiği "8. Atatürk Köprüsü Dostluk ve Özlem Şenliği" kapsamında düzenlenen yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Dalaman ve Ortaca belediyeleri ile Ege Yolcu dergisi iş birliğinde düzenlenen şenlikte, salatalık, elma ve yoğurt yeme, balon şişirme, kaşıkla yumurta taşıma ve çuval yarışları yapıldı.

Ortaca ilçesi Dalaman Çayı'ndaki tarihi Atatürk Köprüsü yanındaki mesire alanındaki şenlikte, ödüllü yarışmalara katılan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin köprünün her iki kıyısındaki insanları bir araya getirdiğini belirterek, "Şenliğin amacı sadece eğlenmek değil, tarihimize ve doğamıza dikkati çekmek." dedi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz da şenliğin iki ilçe halkını buluşturduğunu ifade etti.

Şenliğin sonunda Okyanus ve Dönence grupları konser verdi.

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