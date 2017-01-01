Hıdırellez kutlamaları

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KAYSERİ (AA) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Kayseri, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Gültepe Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, yumurta taşıma, yoğurt yeme, iğne-iplik ve çuval yarışmaları düzenlendi.

Yarışmacıların kendi eksenleri etrafında dönerek giysilerine düğme diktiği iğne-iplik yarışmasında kadınlar kıyasıya mücadele etti.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmalarda dereceye girenlere hediye çeki verildi.

Etkinlikte vatandaşlara etli bulgur pilavı dağıtıldı. Pilavdan alabilmek için saatler önce sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman izdihama neden oldu.

- Sivas

Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kutlama programında kaşıkla yumurta taşıma, halat çekme, yumurta tokuşturma, yumurta yuvarlama, çelik çomak ve topaç çevirme yarışmaları yapıldı. Yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Protokol üyelerinin yumurta tokuşturduğu, yumurta yuvarladığı, topaç çevirdiği, çelik çomak oynadığı etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu. Halat çekme yarışması sırasında halatın 3 kez kopması ve öğrencilerin yere düşmesi izleyenleri güldürdü.

Kutlama programına, Vali Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Celal Bayar Parkı'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in bolluğun, bereketin aynı zamanda baharın müjdecisi olduğunu söyledi.

Toplumsal ve kültürel birleşmede önemli rol olan böyle güzel günleri her yıl coşkuyla kutladıklarını belirten Er, "Bizi biz yapan kültürel değerlerin yok olmaması ve gelecek nesillere aktarılması olmazsa olmazımızdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ustalar Topluluğu tarafından konser verildi, halk oyunları oynandı.

Etkinlik, programa katılanlara etli pilav dağıtmasıyla son buldu.

- Kırşehir

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kaman Hirfanlı Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte, yoğurt yeme, matrak, yumurta taşıma, halat çekme ve çuval yarışmaları düzenlendi.

Gruplara ayrılan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yoğurt yeme yarışmalarında renkli anlar yaşandı.

Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Etkinliğe katılanlara Ahi pilavı ikram edildi.

Kutlama programına, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, protokol üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.