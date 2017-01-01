Ciğercilerde "Kakava" bereketi

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EDİRNE (AA) - Kakava Şenlikleri'nde Edirne'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tava ciğere ilgi göstermesi esnafın yüzünü güldürdü.

Festival havasında geçen şenlikler için kente gelen turistler, meşhur Edirne tava ciğerini yemek için ciğercilere akın etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir Kakava dönemi geçirdiklerini belirtti.

Şenlikler kapsamında kente on binlerce turistin geldiğini belirten Dinar, "Biz artık önceki ziyaretçi sayılarını binlerle ifade etmiyoruz. Bu şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Biz esnaflar olarak bu durumdan çok memnunuz. İnşallah bu yıl hep böyle ziyaretçi akınına uğrarız. Esnaflar olarak bizler para kazanır ve ekonomimize katkıda bulunuruz." dedi.

Satışlardan memnun olduklarını ve ciğercilerin bayram havası yaşadığını dile getiren Dinar, "Edirne ciğeri dünya markası haline geldi. Edirne deyince akla Selimiye'den sonra tava ciğer geliyor. Tarihi turistik yerlerin gezilmesinden sonra gastronomi alanına gelince tava ciğer devreye giriyor. Ziyaretçilerimiz ciğer yemek için adeta sıraya giriyor. Her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.