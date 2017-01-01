ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ciğercilerde "Kakava" bereketi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:20
Ciğercilerde "Kakava" bereketi

EDİRNE (AA) - Kakava Şenlikleri'nde Edirne'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin tava ciğere ilgi göstermesi esnafın yüzünü güldürdü.

Festival havasında geçen şenlikler için kente gelen turistler, meşhur Edirne tava ciğerini yemek için ciğercilere akın etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir Kakava dönemi geçirdiklerini belirtti.

Şenlikler kapsamında kente on binlerce turistin geldiğini belirten Dinar, "Biz artık önceki ziyaretçi sayılarını binlerle ifade etmiyoruz. Bu şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Biz esnaflar olarak bu durumdan çok memnunuz. İnşallah bu yıl hep böyle ziyaretçi akınına uğrarız. Esnaflar olarak bizler para kazanır ve ekonomimize katkıda bulunuruz." dedi.

Satışlardan memnun olduklarını ve ciğercilerin bayram havası yaşadığını dile getiren Dinar, "Edirne ciğeri dünya markası haline geldi. Edirne deyince akla Selimiye'den sonra tava ciğer geliyor. Tarihi turistik yerlerin gezilmesinden sonra gastronomi alanına gelince tava ciğer devreye giriyor. Ziyaretçilerimiz ciğer yemek için adeta sıraya giriyor. Her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Edirne'de &quot;Batı Trakya Türk Kadını Giysileri&quot; defilesi düzenlendi
YEREL

EDİRNE'DE "BATI TRAKYA TÜRK KADINI GİYSİLERİ" DEFİLESİ DÜZENLENDİ

Edirne'de FETÖ soruşturması
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ SORUŞTURMASI
Kakava Şenlikleri
YEREL

KAKAVA ŞENLİKLERİ

Edirne'de Bulgarlar kilise bayramlarını kutladı
YEREL

EDİRNE'DE BULGARLAR KİLİSE BAYRAMLARINI KUTLADI
Romanlar Tunca Nehri kıyısında eğlendi
YEREL

ROMANLAR TUNCA NEHRİ KIYISINDA EĞLENDİ
&quot;Kakava ateşi&quot; yandı
YEREL

"KAKAVA ATEŞİ" YANDI

Edirne Kent Müzesi kapılarını açtı
YEREL

EDİRNE KENT MÜZESİ KAPILARINI AÇTI
Edirne Kent Belleği Müzesi açıldı
YEREL

EDİRNE KENT BELLEĞİ MÜZESİ AÇILDI
Su kanalında yaralı bulunan yavru ceylan tedavi edilecek
YEREL

SU KANALINDA YARALI BULUNAN YAVRU CEYLAN TEDAVİ EDİLECEK
Edirne'nin fethinin 656. yıl dönümü
YEREL

EDİRNE'NİN FETHİNİN 656. YIL DÖNÜMÜ
Romanlar, Kakava yarışlarında at binme hünerlerini sergiledi
YEREL

ROMANLAR, KAKAVA YARIŞLARINDA AT BİNME HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Minik öğrenciler 182 adet fidan dikti
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER 182 ADET FİDAN DİKTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN lazerle vurdu
TEKNOLOJİ

BU KEZ LAZERLE VURDU!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!