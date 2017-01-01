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KARABÜK (AA) - Kardemi̇r Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, hedeflerinin son haftalarına girilen Spor Toto Süper Lig'i ilk 10 içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Barisic, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 Mayıs Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçını kazanarak üst sıralara yükselmek istediklerini belirtti.

Osmanlıspor'un çok iyi baskı yapan ve kontrataklara iyi çıkan bir ekip olduğunu vurgulayan Avusturyalı teknik adam, "Osmanlıspor, bize sıkıntı oluşturabilecek bir ekip. Bunun bilincindeyiz ve iyi çalışıyoruz. Basit hatalar yapmak istemiyoruz. Rakibe boş alan bırakmayarak, iyi bir pozisyon oyunu oynayıp, kanatlardan yapacağımız ataklarla etkili olmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Ofansif futbol oynayarak goller bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de 36 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü, "Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek ama bizim için en önemlisi oyunumuzu geliştirmek ve daha iyi futbol oynamak. Konumumuz itibarıyla ligde biraz rahatladığımızı söyleyebiliriz. Tabi bu rahatlıkta önümüzdeki yılın da planlamasını yapmaya başladım. Her maç bizim için bir bonus. Dolayısıyla yine her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.





- "Derbide şanslar eşit"





Zoran Barisic, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iki takımın da şanslarının eşit olduğunu savundu.

Vodafone Arena'da yapılacak derbiyle ilgili görüşlerini aktaran Barisic, "Derbi olduğu için şanslar eşit diyebilirim. Geçen maçta hatırlarsınız, Galatasaray hücum oynadı fakat Fenerbahçe iyi savunma yapıp gol yemedi. Son dakikada bulduğu bir golle maçı kazanmasını bildi. Dolayısıyla derbilerin tahminini yapmak biraz zor." değerlendirmesinde bulundu.