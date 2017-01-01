ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARABÜK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek"

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:26
"Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek"


KARABÜK (AA) - Kardemi̇r Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, hedeflerinin son haftalarına girilen Spor Toto Süper Lig'i ilk 10 içinde bitirmek olduğunu söyledi.

Barisic, Hasan Doğan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 Mayıs Pazartesi günü sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçını kazanarak üst sıralara yükselmek istediklerini belirtti.

Osmanlıspor'un çok iyi baskı yapan ve kontrataklara iyi çıkan bir ekip olduğunu vurgulayan Avusturyalı teknik adam, "Osmanlıspor, bize sıkıntı oluşturabilecek bir ekip. Bunun bilincindeyiz ve iyi çalışıyoruz. Basit hatalar yapmak istemiyoruz. Rakibe boş alan bırakmayarak, iyi bir pozisyon oyunu oynayıp, kanatlardan yapacağımız ataklarla etkili olmak istiyoruz. Evimizde oynuyoruz. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Ofansif futbol oynayarak goller bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Süper Lig'de 36 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü, "Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek ama bizim için en önemlisi oyunumuzu geliştirmek ve daha iyi futbol oynamak. Konumumuz itibarıyla ligde biraz rahatladığımızı söyleyebiliriz. Tabi bu rahatlıkta önümüzdeki yılın da planlamasını yapmaya başladım. Her maç bizim için bir bonus. Dolayısıyla yine her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.


- "Derbide şanslar eşit"


Zoran Barisic, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapılacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iki takımın da şanslarının eşit olduğunu savundu.

Vodafone Arena'da yapılacak derbiyle ilgili görüşlerini aktaran Barisic, "Derbi olduğu için şanslar eşit diyebilirim. Geçen maçta hatırlarsınız, Galatasaray hücum oynadı fakat Fenerbahçe iyi savunma yapıp gol yemedi. Son dakikada bulduğu bir golle maçı kazanmasını bildi. Dolayısıyla derbilerin tahminini yapmak biraz zor." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası
YEREL

KARAYOLU GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI
10. Uluslararası Öğrenci Buluşması
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Traore'ye sezon sonunda kadar izin
YEREL

TRAORE'YE SEZON SONUNDA KADAR İZİN
Suriyeli bir günlük bebek helikopterle Ankara'ya sevk edildi
YEREL

SURİYELİ BİR GÜNLÜK BEBEK HELİKOPTERLE ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
KARDEMİR ilk 3 ayı zararla kapattı
YEREL

KARDEMİR İLK 3 AYI ZARARLA KAPATTI
Yortan Beldesine içme suyu projesi
YEREL

YORTAN BELDESİNE İÇME SUYU PROJESİ
KARDEMİR Genel Müdürü Ünal:
YEREL

KARDEMİR GENEL MÜDÜRÜ ÜNAL:

Özel MEDİKAR Hastanesi'nden Çelik İş üyelerine indirim
YEREL

ÖZEL MEDİKAR HASTANESİ'NDEN ÇELİK İŞ ÜYELERİNE İNDİRİM
Minik öğrenciler 'Yaşama Yol Verdi'
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER 'YAŞAMA YOL VERDİ'
KARDEMİR'DE İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği
YEREL

KARDEMİR'DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN lazerle vurdu
TEKNOLOJİ

BU KEZ LAZERLE VURDU!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!