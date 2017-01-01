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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mersin Dragon Festivali başladı.

Kongre ve Sergi Sarayı'nın sahilinde düzenlenen festivalin ilk gününde 16 kişilik gruplardan oluşan 34 kano kürek takımı yarıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ takımının da kürek çektiği festivalde, bando takımı verdiği mini konserle festival alanındaki yarışmacıları ve seyircileri eğlendirdi.

Türkiye genelinden takımların katıldığı yarışmada, Mersin'den Mersin Yelken Kulübü, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası gibi kurumların ekipleri de yer aldı.

Kostüm yarışması gibi etkinliklerin de yapıldığı Mersin Dragon Festivali, yarın final müsabakalarıyla sona erecek.