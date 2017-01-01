İrlandalı çift bisikletle Çin yolunda

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KASTAMONU (AA) - İrlanda'dan Çin'e gitmek üzere bisikletle yola çıkan çift, şimdiye kadar 4 bin 500 kilometre katederek Kastamonu'nun Hanönü ilçesine geldi.

Yaşadıkları Letterkenny kentinden yaklaşık üç ay önce İngiltere'ye geçen, buradan bisikletle yola çıkan İrlandalı avukat Patrick (36) ile eşi Rosannagh Harte (30), Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

Patrick Harte, AA muhabirine, bir yıl önce evlendiklerini, bir anlamda balayı yapmak için bisikletle Çin'e kadar gitmek istediklerini söyledi.

Türkiye'ye kadar 4 bin 500 kilometre yol katettiklerini belirten Harte, Çin'in Pekin şehrine kadar 9 bin kilometre daha pedal çevireceklerini, oradan da uçakla ülkelerine döneceklerini anlattı.

Dünyadaki farklı ülkeleri ve kültürleri tanımayı amaçladıklarını dile getiren Harte, "Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Zor koşullarda yolculuk yaptığımız oldu. Geceleri çadırda kalıyoruz. Türk insanının canayakınlığı, konukseverliği içimizi ısıttı. Türkiye çok farklı bir ülke. İnsanlar sürekli size bir şeyler ikram etmek istiyor." ifadelerini kullandı.

İlçede bir süre dinlenen ve alışveriş yapan Harte çifti, daha sonra yoluna devam etti.