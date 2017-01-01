ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Giresunspor yarışa devam etmek istiyor

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:50

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Giresunspor'da, kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, "İşimizi şansa bırakamayız, play-off için bu maçı kazanmak zorundayız." dedi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin üst sıralarının adeta "ateş hattı" gibi olduğunu belirtti.

İlk altı takım içerisinde şu anda kimsenin yerinin garanti olmadığını vurgulayan Özkul, kendilerinin de bu bilinç içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Özkul, Giresunspor'un 40 yıllık Süper Lig hayaline çok yaklaştıklarını ifade ederek, "Bundan sonra her maça galibiyet için çıkacağız, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu saatten sonra bu yarıştan kopmak niyetinde değiliz. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. İşimizi şansa bırakamayız, play-off için bu maçı kazanmak zorundayız." diye konuştu.


İLGİLİ HABERLER
Okullardan hırsızlık yapan cezaevi firarisi yakalandı
YEREL

OKULLARDAN HIRSIZLIK YAPAN CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI
Kaza yolu meclis gündeminde
YEREL

KAZA YOLU MECLİS GÜNDEMİNDE
Giresun'da trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

GİRESUN'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
GRÜ Rektörü Coşkun, rektörlükte birinci yılını değerlendirdi
YEREL

GRÜ REKTÖRÜ COŞKUN, REKTÖRLÜKTE BİRİNCİ YILINI DEĞERLENDİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN lazerle vurdu
TEKNOLOJİ

BU KEZ LAZERLE VURDU!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!