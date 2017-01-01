Giresunspor yarışa devam etmek istiyor

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Giresunspor'da, kulüp başkan yardımcısı İbrahim Özkul, "İşimizi şansa bırakamayız, play-off için bu maçı kazanmak zorundayız." dedi.

Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin üst sıralarının adeta "ateş hattı" gibi olduğunu belirtti.

İlk altı takım içerisinde şu anda kimsenin yerinin garanti olmadığını vurgulayan Özkul, kendilerinin de bu bilinç içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Özkul, Giresunspor'un 40 yıllık Süper Lig hayaline çok yaklaştıklarını ifade ederek, "Bundan sonra her maça galibiyet için çıkacağız, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu saatten sonra bu yarıştan kopmak niyetinde değiliz. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz. İşimizi şansa bırakamayız, play-off için bu maçı kazanmak zorundayız." diye konuştu.



