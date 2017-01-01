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Hıdırellez'i "traktör yarışları" ile kutladılar

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:57

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'de, Hıdırellez kutlamaları kapsamında düzenlenen traktör yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

İlçeye bağlı 31 köyden gelen yaklaşık 2 bin kişi, Hıdırellez kutlamaları için Adaköy'de buluştu.

Kutlamalar çerçevesinde organize edilen traktör yarışları ise büyük ilgi gördü. Yarışlara katılan traktör sürücüleri, hazırlanan alanda sergiledikleri performans ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin birçok köyden gelen vatandaşların kaynaşmasına katkı sağladığını söyledi.

Etkinliğin kültürel bir vazifeyi de yerine getirdiğini, bu açıdan büyük önem taşıdığını dile getiren Kaymak, "Etkinliğe ilçemize bağlı bütün köylerimizin ve ilçe merkezimizden de katılım gösterilmesi burada yaşanan coşkuyu artırmakta. Kültürümüzde var olan bir geleneği, Hıdırellez kutlamalarını da burada yapmanın ayrıca mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Adaköy Muhtarı Adil Çetin de bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri Hıdırellez kutlamalarını geleneksel hale getirerek, her yıl kutlayacaklarını belirtti.

Yarışmalarda başarılı olanlara çeşitli ödüller vereceklerini ifade eden Çetin, "İlkbaharın gelişiyle çalışmak için tarlalarına inen köylülerimize, yoğun tempodan önce bir moral ve motivasyon etkinliği düzenlemek istedik. Bununla birlikte Hıdırellez kutlamalarımızı da burada yapıyoruz. Güzel bir atmosfer oluştu." dedi.

Etkinlik, yöresel sanatçıların verdiği konser ve ikramların ardından sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak da katıldı.

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