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Kahramanmaraş'ta kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:01

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kağıt ve ambalaj fabrikasında yangın çıktı.

Gaziantep karayolunun 1. kilometresinde faaliyet gösteren fabrikanın geri dönüşüm için toplanan atık kağıtların bulunduğu deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tonlarca atık kağıdın bulunduğu depodaki yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alevlerin diğer bölümlere sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yanan kağıtları iş makineleriyle başka bir alanda topladı. Yanmaktan kurtarılan malzemeler de forkliftlerle bölgeden uzaklaştırıldı.

Bazı işçilerin yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yanan alanın etrafı çevrilerek alevlerin diğer bölümlere sıçramasının önlendiğini belirten Küçükönder, itfaiye başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesinin birçok iş makinesinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını anlattı.

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