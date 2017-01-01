Kano: Durgunsu Bahar Kupası

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MUĞLA (AA) - Durgunsu Kano Bahar Kupası ve Aday Milli Takım Seçme Yarışları Köyceğiz Gölü'nde başladı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde bin ve 500 metre mesafelerde yapılan yarışlara 18 kulüpten 140 sporcu katıldı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarış boyunca hava ve su koşullarının çok güzel olduğunu söyledi.

Köyceğiz Gölü'nde sezonun ilk yarışlarının yapıldığını belirten Kabakçı,"Bahar Kupası yarışları Köyceğiz'de geleneksel hale geldi. Burada kulüplerimizdeki gençlerin performanslarını değerlendiriyoruz. İlerisi için ümit veren gençlerimizi de milli takıma hazırlama anlamında kamplara çağırıyoruz." diye konuştu.

Yarışlarda başarılı olan sporcuların teknik kurulun değerlendirmesine alınacağını vurgulayan Kabakçı, sporcuların yaklaşık bir aydır kampta olduğunu, düzenlenen resmi yarışlarda derecelerin tekrar gözden geçirileceğini dile getirdi.

Kabakçı, haziran ayından itibaren sporcuların yurt dışı kampları ile olimpiyatlara hazırlanacağını anlattı.

Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları yarın sona erecek.