KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar ferdi katada milli sporcu Dilara Bozan, Avrupa üçüncüsü oldu.
İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde tatamiye çıkan Dilara Bozan, bronz madalya için Biserka Radulovic ile karşı karşıya geldi.
Karadağlı rakibini 5-0 yenen Dilara, kadınlar ferdi katada Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Milli sporcu Dilara, şampiyonanın ilk gününde Yunan Theodora Kolinaki ve Sırp Bojana Mladezic'i eleyerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde 2016 dünya üçüncüsü İspanyol Jaime Sandra Sanchez'e 4-1 yenilen Dilara, altın madalya şansını kaybetmişti.