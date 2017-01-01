ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

10. Uluslararası Öğrenci Buluşması

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:14

SİVAS (AA) - Sivas ve Nevşehir'de, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

UDEF tarafından 20 ülke ve 55 şehirde gerçekleştirilen etkinliğin Sivas etabı, "Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe" sloganıyla yapıldı.

Buruciye Medresesi'nde düzenlenen etkinlikte, Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler, açtıkları stantlarda ülkelerine ait yöresel kıyafet, süs eşyası gibi çeşitli malzemeleri sergiledi.

Endonezya, Pakistan, Nijerya gibi ülkelerden öğrencilerin ilahiler seslendirdiği etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar özellikle konuk öğrencilerin ülkelerine ait kıyafetleri, oyuncakları ve süs eşyalarını inceledi.

Sivas Valisi Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, Müslümanların kardeş olduğuna inandıklarını belirterek, "Kişisel sınıflandırmanın coğrafyamızda bir anlam ifade etmediğini düşünen insanlarız. Türkiye'nin gönül coğrafyasında daha iyi tanınması için çeşitli kurumlar tarafından çalışmalar yapılıyor. Bu faaliyetlerin sivil toplum kuruluşları eliyle yapılması daha etkili oluyor. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Nevşehir

Nevşehir'de Diriliş Meydanı'ndaki programda, Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEÜ) eğitim gören yabancı öğrenciler, kurulan çadırlarda kıyafet, bayrak, fotoğraf ve haritalarıyla ülkelerini tanıttı.

Mehter takımının dinleti sunduğu programda, NEÜ Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Türkistanlı İslam İklimov, İstiklal Marşı'nı okudu.

Nevşehir Uluslararası Öğrenci Derneği (NUDER) Başkanı Faruk Kahraman, yaptığı konuşmada, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin bu tür programlar sayesinde tanışıp kaynaşma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Kurulan stantlarda ülkelerini tanıtan öğrencilerden Özbekistanlı Sancar Nevgarşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimini tamamlayıp ülkesine döndüğünde Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin güçlenmesi için çalışacağını belirterek, "Buradaki stantta, milli kıyafetlerimiz ve fotoğraflarla ülkemi tanıtmaya çalışıyorum. Ülkemdeki öğrencilere de Türkiye kültürünü anlatacağım." dedi.

Öğrencilerden Afganistanlı Kerim Zamani ise Türk halkına teşekkür ederek, "Türkiye her türlü yardımda bulunuyor. Ülkemize döndüğümüzde, Türkiye'nin bizler için yaptığını unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Suriye'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Bayırbucak bölgesinden gelerek Türkiye'de eğitimini sürdüren Mustafa Abdullah da "Suriye'deki tarihi yerleri anlatıyoruz, savaş öncesi ve bugünkü durumları hakkında bilgi veriyoruz. Okulu bitirdikten sonra inşallah vatanımıza döneceğiz. Orada bugünleri anlatacağız. Bizi Türk halkının nasıl ağırladığını anlatacağız ve Türkiye ile Türk halkı ile irtibatımız hiç kopmayacak." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında kurulan tanıtım stantları iki gün boyunca açık kalacak.

Etkinliğe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta Hıdırellez Bayramı kutlandı
YEREL

SİVAS'TA HIDIRELLEZ BAYRAMI KUTLANDI
Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması
YEREL

ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDAKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Sivas'ta 177 polisle güven huzur operasyonu
YEREL

SİVAS'TA 177 POLİSLE GÜVEN HUZUR OPERASYONU
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 4 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Sivasspor Kulübünden hatıra ormanı
YEREL

SİVASSPOR KULÜBÜNDEN HATIRA ORMANI
Sivas'ta öğrencilere el yıkama eğitimi verildi
YEREL

SİVAS'TA ÖĞRENCİLERE EL YIKAMA EĞİTİMİ VERİLDİ
Gürün'de öğrencilerden şiir ve müzik dinletisi
YEREL

GÜRÜN'DE ÖĞRENCİLERDEN ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
ASELSAN lazerle vurdu
TEKNOLOJİ

BU KEZ LAZERLE VURDU!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!