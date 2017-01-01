Maliye Bakanı Ağbal:

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BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Referandumda birlik ve beraberlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyona ve bu davaya inanarak birbirimize kenetlendik, yekvücut olduk ve 16 Nisan'da Bayburt'u Türkiye'nin tarihine yazdırdık." dedi.

Ağbal, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte, Çiftçiler Günü dolayısıyla Bayburt Ziraat Odaları Birliği tarafından düzenlenen programa katıldı.

Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, referandum sonrası hemşehrileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

16 Nisan'daki halk oylamasında Bayburt'un rekor kırdığını, tarih yazdığını belirten Ağbal, "Bunu sizler yaptınız. Bayburt, Sayın Cumhurbaşkanımızın davasına sonuna kadar sahip çıktı, Allah hepinizden razı olsun. Referandumda birlik ve beraberlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyona ve bu davaya inanarak birbirimize kenetlendik, yekvücut olduk ve 16 Nisan'da Bayburt'u Türkiye'nin tarihine yazdırdık. Ben diyordum, 'artık yürüyüşümüz değişecek' diye, bugün herkes Türkiye'de Bayburt'u konuşuyor, sizlerle iftihar ediyorum, Bayburtlu olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bayburt'a ve Bayburtlulara büyük sevgisi olduğunu dile getirerek, "Referandumda ortaya çıkan sonuçtan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğimizde kendisi Bayburt'a ve Bayburt'un insanına olan sevgisini bir defa daha ifade etti. Ben kendisine buradan şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı.

- "16 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklerinden yeniden dirilişinin günüdür"

Allah'tan, millete hizmetkar olmak için çıktıkları yolda kendilerini utandırmamasını dileyen Ağbal, "Bu yolda gece gündüz, yaz kış demeden çalışacağız, didineceğiz, daha iyi noktalara geleceğiz. Hem Bayburt'u hem Türkiye'yi büyüteceğiz, kalkındıracağız. Türkiye, Bayburt her şeyin daha iyisine layık. Bunu da milletçe, Bayburt olarak nerede olursak olalım, birlik ve beraberlik içinde evelallah yapacağız." dedi.

Bakan Ağbal, 16 Nisan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin köklerinden yeniden dirilişinin, Türkiye'nin ve milletin bütün dünyaya karşı gösterdiği birlik ve beraberliğin günü olduğunu belirterek, "16 Nisan akşamı bütün dünya pürdikkat Türkiye'ye baktı ve o gün evelallah sizlerin desteği sayesinde, sizlerin yüreğiyle Türkiye bir tarih yazdı." ifadesini kullandı.

Ağbal, bu anayasa değişikliğinin Türkiye'yi büyüteceğine, güçlendireceğine, içeride ve dışarıda birliği, beraberliği artıracağına inandıklarını söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir tarafının adalet, bir tarafının da kalkınmayı ifade ettiğini vurgulayan Ağbal, "Milletimiz yanımızda olduğu ve destek verdiği sürece bu ülkede, sadece bu ülkede de değil, bütün bölgede, dünyada adaletin birer temsilcisi olacağız, adaleti güçlendireceğiz, ülkeyi güçlendireceğiz, Türkiye'yi kalkındıracağız." diye konuştu.

Bakan Eroğlu'nun Türkiye'de önemli çalışmalara imza attığına işaret eden Ağbal, bu projeleri çeşitli örneklerle katılımcılara aktardı.

Ağbal, Bakan Eroğlu'nun geçmiş dönemlerde kısıtlı bütçelerle çok önemli yatırımlara imza attığına şahit olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bütçemiz sağlam, kaynak bulabiliyor, projelere kaynak verebiliyoruz ama bugünlere kolaylıkla da gelmedik, bunu bilin. 2004, 2005, 2006 yıllarında yeri geliyordu IMF ile para pazarlığı yapıyorduk, 'şu kadar harcarsın, şu kadar harcamazsın.' Niye? Bu ülke 1990'lı yıllarda batırılmıştı, 70 sente muhtaç bir ülke haline getirilmişti. AK Parti olarak böyle bir ülkeyi, böyle bir ekonomiyi devraldık ve ilk andan itibaren çok önemli projelere imza atıldı. 2002'den sonra AK Parti hükümetleri döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonu sayesinde çok daha ileri noktalara geldi. O dönemlerde 1990'lı yılların tahribatlarını ortadan kaldırdık, ödenmeyen borçları ödedik, yapılmayan işleri yaptık ve ondan sonra bütçemizi mökkem (güçlü) hale getirdik. Eğer bugün biz 'bütçemizin iki yakası bir arada, memleketin sorunlarını da çözeriz, memleketin neye ihtiyacı varsa onu da yapabiliriz.' diyorsak bu 2000'li yılların başında yaptıklarımız sayesindedir."

Bakan Ağbal, bugün temeli atılacak projelerin Bayburt'un sulama alanında, tarımda daha da gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacağına inandığını da sözlerine ekledi.



