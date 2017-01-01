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Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:17
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak

BOLU (AA) - TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak etkili oluyor.

D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bolu Dağı Polis Evi, Bolu Dağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkileriyle TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkilerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak devam ediyor.

Bölgede sağanağın yanı sıra zaman zaman da sis etkisini gösteriyor.

Sis nedeniyle D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı bölümünde görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri, takip mesafesini korumaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de etkisini arttıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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