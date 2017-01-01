Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2 hakim gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye mensup oldukları iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, HSYK tarafından örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen Sakarya'da görevli 2 hakim gözaltına alındı.
2 hakim, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.