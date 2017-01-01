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Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:22


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da, sakatlığı nedeniyle Okay Yokuşlu'nun yerine Aytaç Kara görev yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta 0-0 biten Gençlerbirliği maçına göre zorunlu olarak tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Gençlerbirliği maçında kasığından sakatlanan Okay Yokuşlu'nun yokluğunda Aytaç Kara'yı ilk 11'de oynattı.

En son ligin 14. haftasındaki Adanaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Aytaç Kara, 15 hafta sonra bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.


- Castillo yedek


Ersun Yanal, forvette Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega'yı yine 11'de görevlendirdi.

Ligin son 2 haftasında Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçında yedek bekleyen bir diğer Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo ise yine şans yakalayamadı.


- Yusuf Erdoğan, 18 kişilik kadroda


Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yusuf Erdoğan'ı 2 hafta aradan sonra 18 kişilik maç kadrosuna dahil etti.

Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında kadroda yer almayan bordo-mavili futbolcu, Kayserispor maçında yedek kulübesinde bulundu.


- Taraftar ilgisi azaldı


Trabzonspor taraftarı, kulüpten yapılan destek çağrılarına rağmen Medical Park Arena'daki Kayserispor karşılaşmasına, önceki iç saha maçlarına oranla fazla ilgi göstermedi.

Tribünlerde yer yer boşlukların olduğu gözlenirken, konuk ekip taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdi.


- Taraftar kardeşliği


Karşılaşma öncesi Trabzon'a gelen konuk ekip taraftarları, araçlarla şehirde turlayarak Trabzonspor ve Kayserispor lehine tezahürat yaptı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne gelen iki takım taraftarları, maç öncesi dostluk fotoğrafı çekilirken tezahüratlarda bulundu.

Maç öncesi her iki takım taraftarları, Trabzonspor ve Kayserispor futbolcularını birlikte tribünlere çağırarak alkışladı.


- Dostluk yemeği


Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Kayserisporlu yöneticilere dostluk yemeği verildi.

Yemekte, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve Kayserispor Kulübü Başkanı Murat Erol Bedir de yer aldı. Her iki kulüp yetkilileri, yemekte birbirlerine karşılıklı olarak başarı dileyerek maç anısına hediye sundu.

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