Muş'ta "Lale Festivali" düzenlendi

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MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde, kentin adıyla tescillenen ve bahar aylarında açan lalenin tanıtılması amacıyla festival düzenlendi.

Korkut Belediyesinin, kaymakamlık, Muş Alparslan Üniversitesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla ilçe merkezinde bu yıl dördüncüsünü düzenlediği festival, mehter takımının gösterisiyle başladı.

Festivalde sağanağa rağmen yerel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çeken vatandaşlar, daha sonra çevredeki lale tarlalarını gezdi.

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, festivale ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Lale, geçmişten günümüze gelen zaman yolculuğunda barışı, dostluğu ve kardeşliği simgeleyen en önemli figürdür. Hattatların zarif çiziminde biçimlenen, doğanın cömert davrandığı, ilçemizin bereketli topraklarında doğal olarak yetişen lale, küsleri barıştıran, gönülleri birleştiren en önemli bağdır. Umarım dünyanın ihtiyacı olan adalet, hakkaniyet ve insanca bir düzen için bu tür festivaller mesaj olur. Tüm İslam coğrafyasına bir barış mesajı verilir."

Festivale Muş Vali Vekili Ali Sakar, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Korkut Kaymakamı Abdulgani Mağ ve kamu kurumlarının yetkilileri de katıldı.

- Muş lalesi

Bir döneme adını veren ve ilk defa 6. yüzyılda Anadolu'dan Avrupa'ya götürüldüğü bilinen lale çiçeği, her yıl ilkbahar mevsiminden itibaren geniş arazilerle çevrili Muş Ovası'nda görsel şölen sunuyor.

Anavatanı, Muş'un da bulunduğu Batı Asya bölgesi olan ve yörede "Muş lalesi" olarak adlandırılan çiçek, kırmızı ve mızraksı bir yapıya sahip. İlkbaharda nisan sonu ve mayıs başlarında açan lalenin, 15 gün gibi kısa bir ömrü var.

Tarım alanlarının genişlemesi ile lalenin yetiştiği bölgeler hızla azaldı. Muş lalesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılının aralık ayında "Muş 1071" ismi ile tescillendi.