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ÇANKIRI (AA) - Ragbi Milli Takımı Antrenörü Cherokee Sylvain Ngue, "Ragbi, Türkiye'de yeni gelişen bir spor dalı. Elde ettiğimiz başarılarla ragbiyi Türk halkına en iyi şekilde tanıtacağımıza inanıyorum." dedi.

Ragbi Milli Takımı, Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde 26 Mayıs'ta başlayacak Sevens Turnuvası'na hazırlanmak üzere Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kampa girdi.

Kamp kadrosunda 35 sporcunun yer aldığı milli takım, 21 Mayıs'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek, daha sonra Rusya'ya gidecek.

Ngue, kampta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ragbi sporu için büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Ragbi sporunda gücün önemli olduğunu vurgulayan Ngue, "Türk milleti çok güçlü ve savaşçı bir toplum. Bu yüzden Türkiye, ragbi sporu için önemli potansiyele sahip. Ragbi, Türkiye'de yeni gelişen bir spor dalı. Elde ettiğimiz başarılarla ragbiyi Türk halkına en iyi şekilde tanıtacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ragbinin değerler oyunu olduğunu dile getiren Ngue, tanıtılması halinde Türkiye'ye sevilen sporlar arasında yer alacağına inandığını kaydetti.

Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci de Ilgaz'ın kamp merkezi olması yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Ragbi sporunun yeni gelişen spor dalları arasında bulunduğuna işaret eden Gerginci, "İnanıyorum ki futbolla güreşin birleşimi olan ragbi hem Çankırı'da hem de Türkiye'de rağbet görecek. Ilgaz'da böyle bir kampı başlatmamızın da önemli bir gelişme olduğuna inanıyorum." diye konuştu.