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Gaziantep'te "Harflerin Sırrı" sergisi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:39
Gaziantep'te "Harflerin Sırrı" sergisi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Demet ve Cengiz Çetindoğan'ın 1997'den bu yana bir araya getirdiği hat koleksiyonlarından seçilen eserlerin yer aldığı "Harflerin Sırrı" sergisine yoğun ilgi gösterildi.

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Gaziantep Sanat Merkezi'nde 26 Nisan'da açılan sergide, Demet Sabancı Çetindoğan ve eşi Cengiz Çetindoğan'ın koleksiyonundan eserler yer alıyor.

Anadolu'da ilk kez Gaziantep'te açılan hüsnühat sergisi, Osmanlı hat sanatının 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan döneminden, 40'a yakın nadir ve seçkin eseri içeriyor.

Çetindoğan çiftinin 20 yıllık emekle oluşturduğu koleksiyonda, Şeyh Hamdullah, Derviş Ali, Hafız Osman, Mehmet Esat Yesari, Kazasker Mustafa İzzet, Mehmed Şefik Bey, Eğrikapılı, Mehmed Rasim, Mahmud Celaleddin, Muhsinzade Abdullah, Yahya Hilmi, Haci Arif Efendi, Sami Efendi, Mehmed Hulusi Efendi, Mehmed Emin Yazıcı, Kamil Akdik, İsmail Hakkı Altunbezer, Macid Ayral, Halim Özyazıcı, Hamit Aytaç, Necmeddin Okyay gibi Türk hat sanatına yön veren birçok hattatın itinayla hazırladığı nadir eserler bulunuyor.

Ayrıca Sultan 3. Selim imzalı tuğra, ferman ve beratlar, levhalar, kıtalar, hilyeler sergide yer alıyor.

Gaziantepli sanatseverlerden yoğun ilgi gören, şimdiye kadar binlerce kişinin gezdiği sergi, 9 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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