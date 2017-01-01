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3. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 16:57

ORDU (AA) - Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli, "Yunus Emre, o sıkıntılı, o bunalımlı çağda hayattan kopan sıkıntılı insanlarımıza, bu toprakların insanına nefes sundu ve onları aşk iksiriyle yeniden hayata bağladı." dedi.

Kemikli, Ordu Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda "Yunus'un Nefesi" temasıyla düzenlenen "3. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu"nda sunum yaptı.

"Yunus Emre: Sevgi ve Varoluş" konulu sunumunda Kemikli, "Yunus öylesine bir nefes, ses bıraktı ki bundan asırlar önce 13. yüzyılda sözünü söyledi ama 21. yüzyıldayız ve yine onun sözü etrafında cem olmuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Nefesin "hayat, varlık, huzur" demek olduğunu dile getiren Kemikli, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki 'nefes' denilince Hazreti İsa akla gelir. Hazreti İsa ölü ruhları nefesiyle diriltti. Yunus da söylediği sözlerle, hakikate ilişkin dile getirdiği manayla ölü ruhları, ölen kalbi diriltti. O sıkıntılı, o bunalımlı çağda hayattan kopan sıkıntılı insanlarımıza, bu toprakların insanına nefes sundu ve onları aşk iksiriyle yeniden hayata bağladı."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, bu topraklarda manevi tohumların ekilmesine, gönül coğrafyasının oluşmasına büyük katkısı olan tasavvuf ehli Yunus Emre'yi andıklarını söyledi.

Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan ise 2015'ten bu yana Yunus Emre'nin, Ordu'da güzel etkinliklerle anıldığını dile getirdi.


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