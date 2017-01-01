BBDSO'dan film müzikleri konseri

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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Hollywood film müziklerinden oluşan, Titanik'ten Fantasia'ya kadar uzanan geniş ve farklı bir repertuvar seslendirecek.

BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi, orkestra şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, vokal sanatçısı Seran Bilgi ile keman sanatçısı Sevil Ulucan solist olarak yer alacak.

Konserin ilk yarısında BBDSO, keman sanatçısı Sevil Ulucan eşliğinde, Cinema Paradiso'dan aşk temasını, "Scient of a woman" filminden Carlos Gardel'in unutulmaz tangosu Por una Cabeza'yı seslendirecek. İlk yarıda ayrıca, Star Wars'tan İmparator Marşı ile Fantasia 2000'den Ateş Kuşu (Doğa ana) adlı bölüm seslendirilecek.

Konserin ikinci yarısında ise orkestra, en iyi müzik dahil 11 dalda Oscar ödülü kazanan, yönetmenliğini James Cameron'un yaptığı Titanic filminin müziklerini vokal sanatçısı Seran Bilgi'nin sesine eşlik edecek.

Konser, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM), 11 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

