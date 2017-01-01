Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeniden üye olmasına ilişkin, ''İnşallah 21 Mayıs’ta da yine sizlerin takdiri ve isteği doğrultusunda kaptanlığa geçecek ve bu gemiyi yine yüzdürecek ve gerçek anlamda da Türkiye'yi hep beraber şaha kaldıracağız." dedi.

Tüfenkci, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanlığını ziyaretinde, halk oylamasında ortaya konulan başarıdan dolayı ilgililere teşekkür etti.

Milletin verdiği oylarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucusu olduğu AK Parti’ye döndüğünü belirten Tüfenkci, şunları söyledi:

"İnşallah 21 Mayıs’ta da yine sizlerin takdiri ve isteği doğrultusunda kaptanlığa geçecek ve bu gemiyi yine yüzdürecek ve gerçek anlamda da Türkiye'yi hep beraber şaha kaldıracağız. Bizler sizlere her daim hizmet etmekten büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bunu yaparken de ne kendi şahsımızda bir keramet arıyoruz ne bir başkasında arıyoruz. Biz kerameti bu milletten biliyoruz."

Geçen yılın ekonomik anlamda da çok zor geçtiğini ifade eden Tüfenkci, tüm olumsuzluklara rağmen sanayinin çarklarını döndürdüklerini, üretimin sürmesini sağladıklarını vurguladı. Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"2017 yılına Türkiye, o kadar darbe girişimine karşı karşıya kalmasına rağmen, dıştaki bir sürü olumsuzluklara rağmen güçlü bir şekilde girdi. İhracatımız artmaya başladı, üretimimiz artmaya başladı. Burada bir not olarak da ifade edeyim; İnşallah sene sonu itibarıyla, enflasyonu Türkiye’de tekrar tek haneli rakam haline getireceğiz, işsizliği tek haneli rakama getireceğiz ve Türkiye’yi çok daha güçlü şekilde 2018 yılına taşıyacağız."

Bakan Tüfenkci daha sonra Akçadağ Belediyesini ve esnafı ziyaret etti.