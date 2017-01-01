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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:04

Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Aytaç Kara, Onazi, Olcay Şahan, N'Doye, Yusuf Yazıcı, Rodallega

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Erkan Kaş, Lawal, Rotman, Güray Vural, Deniz Türüç, Umut Bulut, Welliton

Goller: Dk. 7 Deniz Türüç, Dk. 41 Lawal (Kayserispor) Dk. 34 Rodallega, Dk. 45+1 Uğur Demirok (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Rotman, Dk. 44 Mabiala (Kayserispor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Kayserispor maçının ilk yarısı 2-2 beraberlikle tamamlandı.

7. dakikada Kayserispor golü buldu. Welliton'un şık pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Deniz Türünç, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

14. dakikada N'Doye'nin ceza alanı dışında sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada sağdan Pereira'nın pasında, yakın mesafede Olcay Şahan'ın yerden vuruşunda, kaleci Muammer Yıldırım yatarak güçlükle topu çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

34. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Olcay Şahan'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rodallega, kaleci Muammer Yıldırım ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

41. dakikada Kayserispor, tekrar öne geçti. Orta alana yakın bir yerden aldığı topla sol çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Lawal, Aytaç Kara'dan sıyrılarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın uzanamadığı sağ üst köşeden filelere attı: 1-2

45. dakikada Rodallega'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest atışta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topa N'Doye ile birlikte yükselen Mabiala elle müdahale edince hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada Uğur Demirok, kullandığı sert penaltı atışında topu kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelerle buluşturarak maçta eşitliği sağladı: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.

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