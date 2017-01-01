KADEM Şanlıurfa Temsilciliği açıldı

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ŞANLIURFA (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Tekelleşmiş kadın konularına yeni yaklaşımlar üreterek adeta gölgede kalmış kadınların sesi oluyoruz." dedi.

Bayraktar, KADEM Şanlıurfa Temsilciliği'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların demokratik hakların elde edilmesinde ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

Kadınların ülkede çeşitli sivil toplum kuruluşlarında önemli görevler üstlendiğini ifade eden Bayraktar, kadınların sosyal hayata daha fazla katılmasını istediklerini dile getirdi.

KADEM olarak kadınların sorunlarını farklı bir bakış açışıyla ele aldıklarını vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Tekelleşmiş kadın konularına yeni yaklaşımlar üreterek adeta gölgede kalmış kadınların sesi oluyoruz. Biz meselelere üzerinde yaşadığımız toprakların değeriyle bakıyoruz aynı zamanda küreselleşmeyi de takip ediyoruz. Kendimizi tek bir bakış açısının sınırlarına mahkum etmek yerine, çoğulcu bir bakış açısıyla medeniyetimizin zenginliğinden istifade ediyoruz. Temsilciliklerimiz de bize bunu sağlıyor, bakış açımızı İstanbul veya Ankara ile sınırlamıyoruz. Ülkemizin doğusu, batısı kuzeyi ve güneyindeki eksiklikleri temsilciliklerimiz aracılığıyla daha iyi fark ediyoruz."

- "Nitelikli işlere odaklanmalıyız"

Bayraktar, Türk milletinin 16 Nisan'da çok önemli ve faydalı bir karara imza attığını belirtti. Türkiye'nin yeni döneminde sivil toplum kuruluşlarına daha fazla görev düştüğünü anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Türkiye, kemikleşmiş bürokratik sorunların halledilmesi konusunda çok önemli bir süreci yaşıyor. Tamamen millet iktidarının şekillenmesinde sivil toplum olarak bizlere de sorumluluklar düşüyor. 15 Temmuz'u yaşamış 16 Nisan'da vesayetleri sonlandırmış bir millet olarak, şimdi millet iktidarının dinamiklerini kurmak zorundayız. Artık nitelik yönü ağır basan işlere odaklanmalıyız. Çok şükür ülkemiz 15 yılda önemli gelişmeler kat etti. Kültürel gelişime ve kadınların hayat şartlarını iyileştirilmesine yönelik sosyal politikalara ağırlık vermeliyiz. Artık kendi kararlarını veren güçlü bir millet olmanın gereğini yerine getirmeli, bölgesel ve küresel sorunlara yeni yaklaşımlar getirmeliyiz. Mazlum coğrafyaların bizlerden beklentisi çok büyük bu beklentileri karşılamak toplumsal sorunlara çare bulmak adına bizde kendi payımıza düşeni en iyi şekilde yapmanın gayretindeyiz. Bir yanda geleneksel anlayışın bir yandan da modern anlayışın adeta ezdiği kadınların sorunlarına çözüm üretmek en büyük amacımızdır."

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Kasım Gülpınar, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.