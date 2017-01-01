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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 8. Kahraman Baba Hıdrellez Şenliği düzenlendi.

Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şenlikte, vatandaşlara yemek ve çay ikram edildi.

Karaman Mahalle Muhtarı Mustafa Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle programda aksamalar yaşandığını söyledi.

Etkinliğin 8. yılı olduğunu dile getiren Çalık, "Yağmurdan önce çocuklarımız ilahi söyledi. Yağışlar nedeniyle protokol konuşmaları ve bazı etkinlikler iptal edildi. Baharın gelişini kutlamak istedik. Yağmur bu, Allah'ın takdiri. Çocuklara balon dağıtıldı. Bir dahaki sene inşallah daha güzel bir havada, daha iyi bir şekilde kutlamak nasip olur." diye konuştu.



