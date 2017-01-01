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Kastamonu Belediyespor şampiyonluk kupasına kavuştu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:16


KASTAMONU (AA) - Bayanlar Hentbol Süper Lig'de tarihinde ilk kez şampiyon olan Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı.

Ligin 26. ve son haftasında evinde Adana Şakirpaşa'yı 37-25 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Kastamonu Belediyespor, Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

TBMM Adalet Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, sporculara şampiyonluk kupasını verdi.

Babaş, kupa törenin ardından yaptığı konuşmada, Kastamonu Belediyespor'u Türkiye şampiyonu yaptıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sporcu ve teknik heyetin sezon boyunca özveri ile çalıştığını dile getiren Babaş, "Kastamonu'nun spora ne derece önem verdiği bariz şekilde görüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesi gerektiğine işaret eden Babaş, "Gençler sporun içinde daha fazla olmalı. Onları sosyal medyadan uzaklaşmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz. Bugün genç takım sayesinde şampiyon olduk. Onlardan gelen puanlarla şampiyonluğumuzu ilan ettik. Genç takımımıza da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kulüp başkanı Hüdaver Eski de 3 yıl önce çıktıkları yolda zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Başarıda herkesin katkısının olduğuna dikkati çeken Eski, "Belediye başkanımızın, milletvekillerimizin, teknik heyetimizin, sporcularımızın, taraftarımızın, hepsinin katkısı var. Kastamonu'ya bir ilki yaşattığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.


- Antrenör Günal'ın görüşleri


Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal da zor ve çetin geçen bir sezonun ardından gelen şampiyonluğun muhteşem bir duygu olduğunu söyledi.

Böyle bir ekibin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Günal, "Onur, gurur ve mutluluğu aynı anda yaşıyoruz. Kastamonu'yu şampiyon yaparak bu mutluluğu yaşatmak çok önemli." diye konuştu.

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu da çok çalışıp şampiyonluğu hak ettiklerini anlatarak, "Daha büyük başarılar için mücadele edeceğiz. Kastamonu tarihinin ilk şampiyonluğunun bizden gelmesi, bizi ayrıca mutlu ediyor. Her zaman destek olan taraftarımıza, yöneticilerimize, teknik heyetimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



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