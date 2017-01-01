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AK Parti MKYK Üyesi Baybatur:

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:17

MANİSA (AA) - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandum sürecinde 18 maddeyi anlatmaktan çok algı operasyonlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığınca Şehzadeler Belediyesi Bedesten Nikah Salonu'nda İl Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.

Baybatur, toplantıda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki halk oylamasının ardından koalisyonlara ihtiyaç kalmayan yeni ve güçlü bir Türkiye yoluna çıktıklarını söyledi.

Parti teşkilatı olarak 30 Mart 2014'ten bu yana 4 seçim, bir halk oylaması için çalıştıklarını, bir de 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini atlattıklarını aktaran Baybatur, 3 yıldır yaşanan bu yoğun tempoda parti teşkilatı olarak yorulduklarını dile getirdi.

Baybatur, "Bizlerde bir yorgunluk oldu Ama 2019'a kadar olan dönem, tadilat ve tamirat dönemidir. Kendi içimizde gerekli çalışmalarımızı yapacağız ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

Manisa'daki referandum başarısının küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan Baybatur, şu ifadeleri kullandı:

"Ege'de siyaset yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Burası Yozgat, Konya Kayseri veya Çorum değil, Manisa, İzmir Aydın ve Muğla'da siyasetin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. AK Parti kurulduğu günden beri tüm seçimlere aktif olarak katılmış biri olarak şunu açık olarak söyleyeyim bu referandum sürecin kadar yalanın, dolanın ve iftiranın olduğunu ben görmedim duymadım. Düşünün lokantaların kapatılmasından ve muhtarlıkların kapatılmasına kadar akla ziyan bir sürü iftiralar attılar. İzmir'le beraber akla ziyan yalanlar, 'suikast olacak' şöyle olacak ve böyle olacak diye... Biz 18 maddeyi anlatmaktansa yalanları bertaraf etmekle uğraştık. Ama çok şükür milletimizin ferasetiyle Türkiye genelinde yüzde 51 oy alarak bunların yalanları ve kurmuş oldukları tezgahları bozmuş olduk."

- "Algıyla seçimi yönetmeye çalıştılar"

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber de halk oylamasına sunulan anayasa taslağı metninin hayır cephesince abartılarak, "rejim değişikliği" ve "Türkiye'nin demokrasiden vazgeçmesi" gibi gösterilmeye çalışıldığını savunarak, "Algıyla seçimi yönetmeye çalıştılar. Sonuçta aldıkları yüzde 48.6 oyun onun da etkisi olduğunu görmek lazım. Ama bütün bunlar geçti, milletimizin ve sizlerin hep beraber başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz ve MHP Genel Başkanı'nın sahadaki çalışmalarıyla bu anayasa değişikliği gerçekleştirildi. İlk defa sivil bir anayasa, sivil bir kararla Meclisten milletin kararıyla geçmiş bir anayasayla Türkiye yeni bir yola girdi." dedi.

Toplantıya, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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