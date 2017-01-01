ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Çavuşoğlu'dan minik Özge'ye ziyaret

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:21
Bakan Çavuşoğlu'dan minik Özge'ye ziyaret

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Moldova'daki temaslarının ardından Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Kuzeyyaka Mahallesi'ne geldi.

Baba Ali İhsan Yıldırım ve küçük Özge tarafından karşılanan Çavuşoğlu, kız çocuğunu bir süre sevdi, oyuncak hediye etti.

Yıldırım'ın, "Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ı pazartesi günü ziyaret edeceklerini" dile getirmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Doktor amca seni bekliyor. Özge yerinde duramıyor, hiperaktif maşallah." ifadelerini kullandı.

Özge konusunda tüm Türkiye'de hassasiyet oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, keza Başkanımız da öyle, kendisiyle Moldova'da dün ve bugün beraberdik, ziyaret edeceğimi de biliyorlar, yakından da ilgilenmemiz konusunda talimat verdiler." diye konuştu.

- "Ömer Hoca bizzat süreci takip edecek"

Bakan Çavuşoğlu, Özge'nin durumunun tıp fakültesini ziyaret sırasında da gündeme geldiğini dile getirerek, "Hem hukuki süreci hem de sağlığıyla ilgili nakil işlemleriyle ilgili tıbbi işlemler, tedavilerle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Tabii hukuki süreci başsavcı ve yargıyla ilgili arkadaşlar takip eder." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile de görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi organ nakli konusunda dünyaca ünlü. Ömer Hoca da aynı şekilde. Ömer Hoca bizzat süreci takip edecek. Babayla beraber gidecekler. Tıbben yapılması gereken ne varsa doktorlarımız karar verir. Maddi ve diğer konularda zaten bir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Önemli olan mutlu olması."

Çavuşoğlu, geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Antalyaspor taraftarı Şükrü Önal'ı da (49) ziyaret etti.

Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Önal'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir süre sohbet etti.

Önal, aracın plakasının sahte olduğunu, virajlarda 90 kilometre hızla gittiğini belirterek, ilgililerin cezalandırılması istedi.

Bakan Çavuşoğlu gereken ne varsa yapılacağını kaydetti.



İLGİLİ HABERLER
Çocukların hayalindeki dünya tablolara yansıdı
YEREL

ÇOCUKLARIN HAYALİNDEKİ DÜNYA TABLOLARA YANSIDI
Türel: &quot;Antalya'yı dünya şehri yapmak için çalışıyoruz&quot;
YEREL

TÜREL: "ANTALYA'YI DÜNYA ŞEHRİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Kepez AK Parti'den anlamlı bağış
YEREL

KEPEZ AK PARTİ'DEN ANLAMLI BAĞIŞ
Muratpaşa'da çocuklara el yıkamanın önemi anlatıldı
YEREL

MURATPAŞA'DA ÇOCUKLARA EL YIKAMANIN ÖNEMİ ANLATILDI
Ford'un iki yeni modeli Antalya'da tanıtıldı
YEREL

FORD'UN İKİ YENİ MODELİ ANTALYA'DA TANITILDI

ATSO Yönetimi Serik'te
YEREL

ATSO YÖNETİMİ SERİK'TE
Antalya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hıdırellez dilekleri denizle buluştu
YEREL

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ DENİZLE BULUŞTU
Kamyonun çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
YEREL

KAMYONUN ÇARPTIĞI 4 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Burdur'da kapatılan dershanede yangın
YEREL

BURDUR'DA KAPATILAN DERSHANEDE YANGIN
Antalya'da 3 Polis Memuru 'Ayın Polisi' Seçildi
YEREL

ANTALYA'DA 3 POLİS MEMURU 'AYIN POLİSİ' SEÇİLDİ
Antalya OSB'de öğrenci-veli-sanayici buluşması
YEREL

ANTALYA OSB'DE ÖĞRENCİ-VELİ-SANAYİCİ BULUŞMASI
Jandarmadan sahte muayene uyarısı
YEREL

JANDARMADAN SAHTE MUAYENE UYARISI
Biçerdöver sertifikaları törenle dağıtıldı
YEREL

BİÇERDÖVER SERTİFİKALARI TÖRENLE DAĞITILDI
9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi
YEREL

9. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ
Rusya'dan geldi Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
YEREL

RUSYA'DAN GELDİ KUR'AN-I KERİM OKUMAYI ÖĞRENDİ

Hurma ve Uncalı Mahalleleri'ne yeni kapalı pazar
YEREL

HURMA VE UNCALI MAHALLELERİ'NE YENİ KAPALI PAZAR
Geri dönüşüm çalışmaları masaya yatırıldı
YEREL

GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI MASAYA YATIRILDI
Bahar Kupası sahiplerini buldu
YEREL

BAHAR KUPASI SAHİPLERİNİ BULDU
HIV virüslü hasta kendisine zarar verdi
YEREL

HIV VİRÜSLÜ HASTA KENDİSİNE ZARAR VERDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!