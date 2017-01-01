Bakan Çavuşoğlu'dan minik Özge'ye ziyaret

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenekle yürümeye başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek sözü verdiği 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Moldova'daki temaslarının ardından Antalya'ya gelen Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Kuzeyyaka Mahallesi'ne geldi.

Baba Ali İhsan Yıldırım ve küçük Özge tarafından karşılanan Çavuşoğlu, kız çocuğunu bir süre sevdi, oyuncak hediye etti.

Yıldırım'ın, "Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan'ı pazartesi günü ziyaret edeceklerini" dile getirmesi üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Doktor amca seni bekliyor. Özge yerinde duramıyor, hiperaktif maşallah." ifadelerini kullandı.

Özge konusunda tüm Türkiye'de hassasiyet oluştuğunu belirten Çavuşoğlu, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, keza Başkanımız da öyle, kendisiyle Moldova'da dün ve bugün beraberdik, ziyaret edeceğimi de biliyorlar, yakından da ilgilenmemiz konusunda talimat verdiler." diye konuştu.

- "Ömer Hoca bizzat süreci takip edecek"



Bakan Çavuşoğlu, Özge'nin durumunun tıp fakültesini ziyaret sırasında da gündeme geldiğini dile getirerek, "Hem hukuki süreci hem de sağlığıyla ilgili nakil işlemleriyle ilgili tıbbi işlemler, tedavilerle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Tabii hukuki süreci başsavcı ve yargıyla ilgili arkadaşlar takip eder." dedi.

Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı ile de görüştüğünü anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi organ nakli konusunda dünyaca ünlü. Ömer Hoca da aynı şekilde. Ömer Hoca bizzat süreci takip edecek. Babayla beraber gidecekler. Tıbben yapılması gereken ne varsa doktorlarımız karar verir. Maddi ve diğer konularda zaten bir sıkıntı yok, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Önemli olan mutlu olması."

Çavuşoğlu, geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Antalyaspor taraftarı Şükrü Önal'ı da (49) ziyaret etti.

Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Önal'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir süre sohbet etti.

Önal, aracın plakasının sahte olduğunu, virajlarda 90 kilometre hızla gittiğini belirterek, ilgililerin cezalandırılması istedi.

Bakan Çavuşoğlu gereken ne varsa yapılacağını kaydetti.







