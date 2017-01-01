Yedi kıtadan gelen öğrenciler kültürlerini tanıtıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, "Rengimiz Türkiye hazırız geleceğe" sloganıyla 10. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi.

Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği ve Uluslararası Öğrenci Federasyonunca (UDEF) düzenlenen, Dulkadiroğlu Belediyesinin desteklediği program, Atatürk Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstiklal Marşı ve misafir öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, yurt dışından gelen bazı öğrencilerin, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye için ellerinde bayraklarıyla meydanlarda olduklarını anlatması duygusal anlar yaşattı.

Program kapsamında 20 ülkeden gelen öğrenciler, iki gün boyunca kurdukları çadırlarda kültürlerini tanıtacak.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Bu gibi organizasyonlara katkı sunarak milli ve manevi değerleri yüksek gençliğin yetiştirilmesine çalıştıklarını anlatan Okay, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise Türkiye'nin büyüyüp güçlendiğini belirterek, böyle uluslararası ölçekte programlara imza attığını ifade etti.

Müslüman ülkelerin gençlerinin bir araya getirilmesinin önemine dikkat çeken Mahçiçek, etkinliğe destek verenleri kutladı.

UDEF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çevik de 2007'de Taksim'de metro istasyonunda başlayan bu etkinliklerin şimdi devasa büyüklüğe ulaştığını dile getirdi.

Uluslararası öğrenci buluşmalarının 10. yılında 55 farklı yer ve 20 farklı ülkede icra etme lütfunu bahşeden Allah'a hamd ettiklerini ifade eden Çevik, güzelliğe ve doğruya her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Yedikıta Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hacı Muharrem Dilipak da bu yılki sloganlarının, "Rengimiz Türkiye hazırız geleceğe" olduğunu belirtti.

2023 hedeflerinin 250 bin öğrenciye ulaşmak olduğunu anlatan Dilipak, 20 ülke ve 55 şehirde düzenledikleri ülke buluşmalarının birliğe, kardeşliğe ve tüm dünyada akan gözyaşlarının durmasına vesile olmasını diledi.