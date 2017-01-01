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BAYBURT (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Millet dedi ki 'yeter artık, 16 Nisan'da ben bu çınarı söküp bir kenara koyayım, devasa bir çınar dikeyim' ve böyle bir destansı hareket yaptı, artık çınar büyüyecek, kökleri çok daha genişleyecek o bakımdan sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır." dedi.

Eroğlu, Bayburt Ziraat Odaları Birliği Başkanlığı tarafından, Çiftçiler Günü dolayısıyla bir salonda organize edilen, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da katıldığı programda yaptığı konuşmada, çiftçilerden kendisini de Bayburt'un üçüncü milletvekili olarak kabul etmelerini istedi.

Bayburt'u layık olduğu yere taşıyacaklarını, bu noktadaki çalışmaları yerinde görmek için kente ekibiyle geldiğini belirten Eroğlu, "Siz, 'evet' dediniz, bizim 'hayır' deme şansımız yok. Ne isterseniz yapacağız." diye konuştu.

Eroğlu, Bayburtlulara halk oylamasında yazdıkları destan dolayısıyla teşekkür ederek, "Bayburt bir destan yazdı. Ben şöyle tarif ediyorum, bir çınar var yıllarca suluyoruz ama çınar rüzgar bir taraftan esiyor eğiliyor, öbür taraftan esiyor eğiliyor. Millet dedi ki 'yeter artık, 16 Nisan'da ben bu çınarı söküp bir kenara koyayım, devasa bir çınar dikeyim' ve böyle bir destansı hareket yaptı, artık çınar büyüyecek, kökleri çok daha genişleyecek o bakımdan sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal'a da teşekkür eden Eroğlu, 'Bakanımız, Bakanlar Kurulunda karşımda oturuyor, böyle gubara gubara (gururlanmak) geldi Afyon tabiriyle... Ben de gurur duydum Bayburt'la. İl baktığım yer Bayburt'tu, Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, katılımcıların Çiftçiler Günü'nü tebrik ederek, "Bugün ayrıca Hıdrellez, bizim kültürümüzde bereketin yağdığı bir gün. İnşallah bugün Halil İbrahim bereketinin adeta yağacağı bir gün olsun diye Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Bayburt'ta devam eden ve yapılması planlanan yatırım ve projelerine ilişkin bilgi aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Ziraatı, hayvancılığı çok ileri noktalara taşımamız lazım. Hayvancılıkta da her ne kadar bizim vazifemiz değilse de mera ıslahında biz de devreye gireceğiz. Orman teşkilatına talimat veriyorum, meraların ıslahında biz de masanın bir kenarından tutacağız çünkü burada meraları ıslah etmeden hayvancılık olmaz. Orman köyleri civarında yaşayan vatandaşlara gelir getirici ne gerekiyorsa yapacağız, mesela badem dikeceğiz. Bunun üç yıl dikim, bakım masrafları bakanlığa ait, geliri 49 yıl vatandaşa ait olmak üzere badem, kuşburnu artık ne oluyorsa pek çok gelir getirici türlerle donatacağız ve vatandaş artık gelirinden istifade edecek. Orman teşkilatı, DSİ, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Meteoroloji yani Orman ve Su İşleri Bakanlığı emrinizde."

- "İnşaatları hızla bitirin, nasılsa kasamız burada"

Eroğlu, sulamalarla ilgili yeni bir uygulama başlatacaklarını belirterek, "Yaptığımız baraj ve göletlerin sulamasını diyoruz ki müteahhide 'arkadaş sen üç yıl burayı işleteceksin, vatandaş onu görecek.' Yüzde yüz sağlıklı işlediğini görünce sizlere, sulama birlik ve kooperatiflerine veyahutta üç yıl sonra bakarız hizmet alımıyla firmalar bunu işletir, onun parasını bir şekilde öderiz." diye konuştu.

Eroğlu, Bakan Ağbal'ın ekonomiyi çok sağlam tuttuğunu vurgulayarak, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizim de gurur duyduğumuz bir bakanımız, kendisi çekirdekten yetişti ve bugün IMF'ye borç alacak değil, borç verecek duruma gelmişsek bunda Naci Bey'in büyük gayreti vardır. Kendi ifadesiyle bütçeyi mökkem (sağlam) hale getirdi yani..." dedi.

Bayburt'ta 10 baraj inşaatının devam ettiğini anlatan Eroğlu'nun bürokratlarına yönelik, "İnşaatları hızla bitirin, nasılsa kasamız burada." ifadeleri güleşmelere neden oldu.

Eroğlu, Çoruh Nehri'nde uygulanacak proje ile nehrin adeta şehrin gerdanlığı olacağına işaret ederek, projenin tamamlanmasını vatandaşlar gibi kendisinin de hasretle beklediğini söyledi.

Bakan Eroğlu, Bayburt-Erzurum sınırında inşa edilmesi planlanan Laleli Barajı'ndan etkilenen vatandaşlara hitaben ise şunları kaydetti:

"Merak etmeyin, köyler kalktığı zaman biz muhteşem bir alan veriyoruz sizlere. Türkiye'de örnek köyler yapıyoruz. Mesela Yusufeli'ye gidin, muhteşem bir ilçe olacak. Pek çok yerde artık DSİ kanunla yetkiyi kendisine aldı, sizlerin mağdur olmayacağı şekilde ne gerekiyorsa yapacak. Bu konuda pazartesi bana bir sunum yapacaklar, onu onayladıktan sonra neticelenecek, sizlere de gelip arkadaşlar bilgi verecek. Fakat şunu unutmayın, her şey millet için. Bizim anlayışımızda şu var, milleti asla mağdur edemeyiz dolayısıyla eskisinden daha iyi olmak kaydıyla bu sözü veriyoruz. Zaten bunu da denetleyecek olan Maliye Bakanımız Naci Ağbal ve milletvekilimiz Şahap Kavcıoğlu. Hiç endişe etmeyin çok daha güzel sizlere imkanlar sağlayacağız."

Vatandaşlardan birinin, '60 yıldır bekliyoruz." ifadesi üzerine Bakan Eroğlu'nun "60 yıldır biz yokuz" sözleri gülüşmelere neden odu.



