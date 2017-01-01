UMKE'den nefes kesen arama kurtarma tatbikatı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleşti.

Kırgöz köyü yakınlarında 3 gün süren UMKE eğitimlerine, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), sağlık personelleri, İnsani Yardım Derneği (İHH) ekipleri ve gönüllüler katıldı.

Senaryo gereği dağlık alanda kaza yapmış bir otobüste yaralananları bulan ekipler, yaralılara müdahale etti ve mahsur kalan yaralıları da sedye yardımıyla ambulansa taşıdı.

UMKE ile teorik ve pratik arama kurtarma eğitimi yaptıklarını ifade eden Adıyaman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Taş, UMKE eğitimlerini her yıl düzenlediklerini ve tatbikatın gerçeğini aratmadığını söyledi. Taş, şunları kaydetti:

"Afet durumunda, yardım bekleyen vatandaşlarımıza sağlık hizmeti götürme, onların hayatlarına müdahale etmeleri noktasında yapılması gerekenler konusunda tecrübeli UMKE ekipleri tarafından eğitimler verildi. Bu eğitimlerin ardından eğitime katılan personellerimiz ciddi bir tecrübe ve birikime sahip oldu. Ulusal alanda UMKE ekiplerimiz, faydalı işler yapmaktalar. Bu eğitimlerin sonunda afet durumunda afetzedelere müdahale edecek pozisyona geldiler. Gönüllülük esasına dayanan uygulama eğitimleridir."

Daha sonra gönüllü olarak eğitimlere katılanlara teşekkür belgesi verildi.

