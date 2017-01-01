ADANA (AA) - Adana'da Uluslararası Çukurova 15.Yörük Türkmen Şöleni yapıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesince organize edilen şölen kapsamında, eşek ve develerle temsili yörük göçü canlandırıldı.
Turgut Özal Bulvarı Gökkuşağı Kavşağı'ndan başlayan "göç yürüyüşüne", Yörüklere ait yöresel kıyafetler giyen katılımcılara mehter takımı eşlik etti.
Vatandaşların Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kasket takarak deveye bindi.
Gençlik Meydanı'nda sona eren yürüyüş sonrası Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.
Etkinlikte ayrıca yarın düğün töreni olacak Fatma Ören'in kınası yakıldı.