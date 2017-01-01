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"Özgürlüğe Uçuyoruz" etkinliği

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:52
"Özgürlüğe Uçuyoruz" etkinliği

KİLİS (AA) - Kilis'te Suriyeli yetim çocuklar için "Özgürlüğe Uçuyoruz" etkinliği kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Şıh Muhammet Türbesi tepesinde, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder), Selahaddin Eyyubi Derneği ve Büyüdüm Çocuk Oldum Platformunca organize edilen uçurtma şenliğinde, 300 yetim çocuk gönüllerince eğlendi.

Suriyeli çocuklara uçurtma yapmasını öğreten dernek gönlüleri, daha sonra yapılan uçurtmaları birlikte uçurdu.

Heyecanlı ve mutlu oldukları gözlenen çocuklar, uçurtma uçurtmanın keyfini yaşadı.

İyilikder Kilis Şubesi Başkanı Muhammet Nur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak kenet genelinde 150 yetim çocukla ilgilendiklerini söyledi.

İslam dinine göre yetim çocuklarla her zaman ilgilenilmesi gerektiğini ifade eden Nur, bu kapsamda bu tür etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını belirtti.

Nur, iyilik yapmanın sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olmadığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İyilik yapmak sadece ihtiyaç sahibi olan bir insana yardım etmek değildir. Gülümsemek bir iyiliktir, güzel söz söylemek ve yetimlerin başlarını okşamak da bir iyiliktir. Peygamberimiz diyor ki, 'Yetimlere bakın onları kollayın.' bu bize Peygamberimizin bizlere emridir. Biz de bu doğrultuda, yetim çocuklarımızı burada eğlendiriyoruz."

Etkinliğe, AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat ile Suriyeli yetim çocukların yakınları katıldı.

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