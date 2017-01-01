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2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na doğru

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:55


SAMSUN (AA) - Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev, Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'yla ilgili (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) "Türkiye'ye, gücüne inanıyorum." dedi.

Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesinde 5. İlerleme Raporu Toplantısı, kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

ICSD Başkanı Valery Rukhledev, toplantıda yaptığı konuşmada, Samsun'un olimpiyatlara iyi hazırlandığını söyledi.

Samsun'un tam bir spor şehri olduğunu, kentte uluslararası düzeyde tesislerin bulunduğunu belirten Rukhledev, "Samsun, tam bir spor şehri olmuş, birinci sınıf düzeyde tesisler yapılmış. Olimpiyatlardan sonra bu tesisler gelecek nesillere, Samsun halkına kullanılması için açılacak, Samsun halkı faydalanacak. Bu, Türkiye için büyük bir kazançtır. Birçok çocuğun başarılı olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.


- "Samsun tam bir olimpiyat şehri"


Olimpiyatların neden Samsun'da yapıldığını sorduğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği cevabı paylaşan Rukhledev, "Önce Samsun'u görün, tesislerimizi gezin, sonra neden Samsun dediğimizi anlayacaksınız.' denildi. Gerçekten de karasıyla, deniziyle, doğasıyla tam bir olimpiyat şehri. Olimpiyatların Samsun'da yapılmasını ICSD olarak görüştük, konuştuk ve mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı.


- "Türkiye'nin gücüne inanıyorum"


Samsun'un olimpiyatlara hızlı şekilde hazırlandığına dikkati çeken Rukhledev, şunları kaydetti:

"Birçok yerde görev aldım, birçok yeri dolaştım. 2005'te Avustralya'ya gittiğimde olimpiyatlar gerçekten çok kaliteli bir organizasyondu. Sonrasında 2009'da Tayvan'a gittiğimde çok şaşırdım, Avustralya'dan daha iyiydi. 'Tayvan'dan daha iyi bir organizasyon çıkmaz, başka bir ülke Tayvan gibi yapamaz' diye düşündüm ama Türkiye inanılmazı başardı. Organizasyonuyla, organizasyon komitesiyle profesyonel çalışıyor. Türkiye'ye, gücüne inanıyorum. Türkiye, Tayvan'ı geçecektir."

Rukhledev, reklam faaliyetlerini de çok beğendiğini, gelecek yıllarda bunun Türkiye için referans olacağını aktardı.

Toplantıya, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları Koordinatörü Serkan Baltacı ile ICSD üyeleri de katıldı.

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