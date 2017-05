Adana'da bir evde 6 ceset bulunması

HATAY (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde eşinin yeğeni Denizhan Dener tarafından öldürülen emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının cenazeleri Hatay'da defnedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki apartman dairesinde Dener'in kız isteme meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu 3 gün önce öldürdüğü halası Nurşen, kuzeni Senem ve eniştesi emekli Vali İsmet Metin'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Antakya'ya getirildi.

Cenazesi Antakya Asri Mezarlığı Kompleksi morgundan alınan emekli Vali Metin için Hatay Valiliği bahçesinde resmi tören düzenlendi.

Törende konuşan Metin'in büyük kızı Özlem Metin, babasının kağıt üzerindeki işinin kaymakamlık ve valilik, asıl işinin ise memleketi ve memleket insanını sevmek olduğunu söyledi.

Babasının sohbetleri, kitapları, hayatının her anının memleketin sorunları üzerine düşünmekle ilgili olduğunu belirten Metin, "Yurt dışına her ziyaretimize geldiğinde 'buradan ne öğrenebilirim. Bunu Türkiye'de nasıl kullanabilirim' diye baktı. Her şey her zaman ülkesi içindi. Biz babamızı kaybettik. Türkiye, gerçek bir cumhuriyet çocuğunu, onurlu, dürüst, uğrunda her zaman ölmeye hazır, eşsiz bir devlet adamını kaybetti. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Babasının hep başkaları için çalıştığını anlatan Metin, töreni düzenleyen Hatay Valiliği ve kurumlara teşekkür etti.

Hatay Valisi Erdal Ata da meslektaşını uzun yıllardır tanıdığını belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından özgeçmişi okunan Metin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Antakya Asri Mezarlığı Kompleksi'ne götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından emekli Vali Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin'in cenazeleri toprağa verildi.

1941 yılında Antakya'da dünyaya gelen İsmet Metin, 1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitirdi. Seben, Solhan, Acıpayam, Saruhanlı, Görele kaymakamlıkları ile Adana Vali Yardımcılığı ve Rize Vali Vekilliği yapan Metin, daha sonra Bingöl, Ağrı, Zonguldak, Karaman ve 20 Eylül 2004 - 30 Ekim 2005 tarihlerinde Kırklareli valiliği görevlerinde bulundu.



Daha sonra emekli olan İsmet Metin, evli ve 3 kız çocuk babasıydı.



- Olay

Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokak'ta 3 gün önce bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınmış, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak içeri girilmişti. Evde 6 kişinin cesetlerinin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderilmişti.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede cesetlerin emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül Cengiz ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğu belirlenmişti. Nurşen Metin'in yeğeni Denizhan Dener'in kız isteme meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü.