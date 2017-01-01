Bursa'daki cinayet ve intihar girişimi

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BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, dün aynı sınıftaki kız arkadaşını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki öğrencinin beyin ölümü gerçekleşti.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, olayda ağır yaralanan ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Can'ın, beyin ölümünün gerçekleştiği, öğrencinin vasiyeti üzerine ailesinin, tüm organlarını bağışladığı bildirildi.

Can'ın organları uygun hastalara nakledilecek.

Hürriyet Mahallesi'nde, lise öğrencisi Hasan Can (16) sabah erken saatlerde geldiği okulda, aralarında problem olduğu öğrenilen kız arkadaşı Nilüfer Acar'a (16) yanında getirdiği silahla, diğer öğrencilerin gözleri önünde ateş etmiş, daha sonra aynı silahı başına doğrultup, ateşleyerek intihar girişiminde bulunmuştu. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Acar'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ağır yaralanan Can ise Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.