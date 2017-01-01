Karadenizli çocuklar gökyüzünü renklendirdi

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ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen "Uçurtma Şenliği" ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Altınordu Belediyesince Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Ödüllü yarışmaların yapıldığı şenliğe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı.

Organizasyonda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali öldürdükten sonra şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu uçurtma dikkati çekti.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte çocukların yanı sıra ailelerinin de güzel zaman geçirdiğini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uçurtma Şenliği ile amacımız çocuklarımızın çocukluğunu en iyi şekilde değerlendirmeleriydi. Bugün Hıdırellez günü. Dolayısıyla sahildeyiz ve çocuklarımızla birlikte bir şenlik ortaya çıktı. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu şenlik vesilesiyle çok mutluyuz ve daha da geliştirerek yenilerini düzenleyeceğiz." dedi.

Şenlik kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. En Güzel Uçurtma Yarışması'nda İrem Aydın, En Yüksek Uçan Uçurtma Yarışması'nda da Zeynep Demir birinci oldu.

Yarışmacılara, bilgisayar, bisiklet ve tablet hediye edildi.



