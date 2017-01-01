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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:10


Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Aytaç Kara (Dk. 84 Bero), Onazi, Olcay Şahan, N'Doye, Yusuf Yazıcı, Rodallega (Dk. 64 Castillo)

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Hakan Aslantaş, Levent Gülen, Mabiala, Erkan Kaş, Lawal (Dk. 90 Nguemo), Rotman, Güray Vural (Dk. 46 Sow), Deniz Türüç (Dk. 84 Varela), Umut Bulut, Welliton

Goller: Dk. 7 Deniz Türüç, Dk. 41 ve 75 Lawal (Kayserispor), Dk. 34 Rodallega, Dk. 45+1 Uğur Demirok (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Rotman, Dk. 44 Mabiala, Dk. 74 Lawal, Dk. 78 Erkan Kaş, Dk. 84 Sow (Kayserispor), Dk. 62 Uğur Demirok, Dk. 68 Durica, Dk. 90+2 Onazi (Trabzonspor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

47. dakikada rakiplerinden sıyrılan Sow'un ceza yayı üzerinden şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

51. dakikada Welliton'un pasında ceza alanında uygun durumdaki Deniz Türüç, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.

69. dakikada Yusuf Yazıcı, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza alanının hemen dışından yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

75. dakikada Kayserispor, maçta üçüncü kez üstünlük sağladı. Welliton'un sağ taraftan ceza alanı son çizgisine doğru inerek yaptığı ortada, Lawal kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-3

88. dakikada soldan ceza alanına giren Welliton, kaleci Onur Recep Kıvrak'la karşı karşıya kaldı. Welliton'un şutunda, meşin yuvarlak Onur Recep Kıvrak'tan döndü.

90+2. dakikada N'Doye'un ara pasında ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın dönerek vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Kayserispor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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