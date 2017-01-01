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Uluslararası Öğrenci Buluşması

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:14
Uluslararası Öğrenci Buluşması

SAMSUN (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Samsun Uluslararası Öğrenci Derneğince "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, ülkelerinin kültürlerini tanıtmak için stant açtı.

Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan stantları gezdiği sırada Burkina Fasolu öğrenciler, ülkelerine ait enstrümanlar eşliğinde şarkı söyledi. Karaaslan da bir öğrenciden aldığı enstrümanı bir süre çaldı.

Karaaslan, 101 ülkeden 2 bin 600 öğrencinin Samsun'da eğitim gördüğüne dikkati çekti.

OMÜ'nün uluslararası bir kimliği bulunduğunu vurgulayan Karaaslan, "Farklı kültürlerin, farklı renklerin bir arada olduğu, bize önemli bir öğreti sağlayan, geleceğe daha güçlü bakmamızı sağlayan bu buluşma bu yönüyle çok anlamlı. Sadece Samsun'a, Türkiye’ye değil, dünyaya verdiği mesajla da çok anlamlı. OMÜ, yabancı öğrenci bakımından Türkiye'de önemli konumda. Cumhurbaşkanımızın dünyaya verdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajını bu meydanda bir kez daha görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı renkler ve farklı kültürleri bir arada gördükleri için dünya için de umutlandıklarını dile getiren Karaaslan, herkesin dünyaya yönelik umuda ihtiyacı olduğu bir süreçten geçtiklerini kaydetti.

Karaaslan, özellikle bulundukları coğrafyada yaşanan acıların kendilerini bir bütün ve tek yürek olmaya, birlikte hareket etmeye zorladığına işaret etti.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de üniversitelerinde öğrenim gören yabancı öğrencilerin sayısının tüm öğrencilerin yüzde 5'i olduğunu belirterek, "Biz bunu daha yukarılara taşımak, uluslararası öğrenci oranımızı yüzde 10 seviyelerine çıkarmak istiyoruz. Burada bir kültür paylaşımı söz konusu. Bu kültürel beraberlikler çok güzel sonuçlar ortaya çıkaracaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Etkinliğe AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da katıldı.


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