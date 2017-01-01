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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:24

KAYSERİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep'in sözde "Diyanet imamı" olduğu iddia edilen şüpheli, Kayseri'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep'te vaiz olarak görev yapan, daha önce meslekten ihraç edilen ve FETÖ'nün Gaziantep "Diyanet imamı" olduğu belirlenen İ.A, Erkilet semtindeki yakınlarının evinde gözaltına alındı.

Zanlı, Kayseri'de emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

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