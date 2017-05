Maliye Bakanı Ağbal:

BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomimizin temelleri sağlam, bütçe disiplinine önem veriyoruz, kaynakları doğru yerde kullanıyoruz. Milletten aldığımız parayı, millete hizmet olarak veriyoruz." dedi.

Ağbal, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilecek Kırklartepe Barajı dahil olmak üzere 113 milyon liralık 14 tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bu yatırımların Bayburt için son derece önemli olduğunu belirtti.

Hükümet olarak her zaman için kalkınmaya destek verecek altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Ağbal, "Son 14 yılda ülkemizde her alanda, eğitimde, sağlıkta, altyapıda, ulaştırma alanlarında daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek ölçüde yatırımlara başladık ve bunları bir bir tamamladık. Bugün Türkiye yapılan bu yatırımlar neticesinde her bakımdan iftihar ettiğimiz noktalara doğru da geldi, gelmeye de devam ediyor." dedi.

Ağbal, 2002 yılından bu yana Bayburt'a kazandırılan bu alandaki tesislerin değerinin 700 milyon liradan fazla olduğunu vurgulayarak, sulama alanındaki projeler hayata geçtikçe kentin tarım ve hayvancılıkta da iyi noktalara geleceğini söyledi.

"Son 14 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon ve liderlik sayesinde Türkiye adeta bir uçurumun kenarından çıktı, şimdi son derece güvenli ve istikrarlı, kendisine güvenen bir ekonomik yapıya kavuşan ülke haline geldi." ifadesini kullanan Ağbal, "Bununla iftihar ediyoruz, ekonomimiz her bakımdan sağlam. Bugün dünyada birçok sıkıntılar yaşanıyor, ekonomilerde ülkelerin birçoğunda derin yaralar var, bir türü toparlanamayan Avrupa'da ülkeler var ama Türkiye uluslararası alanda meydana gelen bütün sıkıntılara rağmen son 6 yılda yani 2010 ile 2016 arasında ortalama yılda yüzde 6,7 büyümeyi başardı. Ekonomimizin temellerine bakıldığında her bakımdan sağlam." diye konuştu.

Özellikle 2013 yılından bu yana Türkiye'yi ve ekonomisini hedef alan birçok saldırıyla karşı karşıya geldiklerine işaret eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye'ye karşı bir oyun oynanmak istendi, ardından 17-25 Aralık hadisesini yaşadık. 2014'den sonra özellikle Türkiye ekonomisine dönük bir olumsuz kampanya ardı ardına yürütüldü. En son 15 Temmuz darbe girişimi, milli iradeye karşı yönelen bu alçak darbe girişimi aynı zamanda aslında Türkiye ekonomisine karşı da yapılmış bir darbe girişimiydi ve birçok çevre bekledi ki özellikle 15 Temmuz'dan sonra 'Türkiye ekonomisi bu darbe girişimi sonrası kendisini toparlayamayacak ve sıkıntıların içerisinde hem büyüme hem diğer bakımlardan sıkıntı çekecek.' ama Allah'a şükürler olsun, bugün gelinen noktada oynanan bütün oyunlara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra üçüncü çeyrekte ekonomide bir miktar bir daralma olsa da ardından son çeyrekte ne yaptık, ekonomide hızlı bir toparlanmayı da sağlamış olduk."

- "Bizim arkamızda millet var, millet"

Ağbal, 2016'da Türkiye ekonomisinin bütün olumsuzluklara, turizmde yaşanan sıkıntılara, terör olaylarına, bölgede meydana gelen olaylara rağmen yüzde 3 civarında büyümeyi başardığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar son derece önemli. Normalde böyle olaylar başka memleketlerde olsa bırakın büyümeyi o ülke iflasa gider, o ülke bir daha yıllarca kendisini toparlayamaz. Şimdi yabancılar şaşırıyor, 'Siz nasıl bu işi yapıyorsunuz? Siz nasıl bu işi beceriyorsunuz?' Bizim arkamızda millet var, millet. Bizim önümüzde Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız var. Kim ne kadar oyun oynarsa oynasın, kim ne kadar hesap kurarsa kursun, ister içeriden ister dışarıdan ne kadar kuşatma yapmaya kalkarsa kalksın, 16 Nisan bir daha gösterdi ki kimse bu milletin sırtını yere getiremeyecek."

Ağbal, 16 Nisan'da Türkiye'nin adeta bir destan yazdığını dile getirerek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşturulan bütün olumsuz havalara rağmen, ekonomide oluşturulmaya çalışılan bütün oyunlara rağmen hep beraber güçlü bir şekilde ekonomiyi toparladıklarını, yatırımları yapmaya devam ettiklerini, özel sektörün, kamu hangi alanda yatırım yapıyorsa aynı şekilde yapmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2017 yılı bütçesinden çeşitli örnekler veren Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti:

"2017 yılında inşallah bütçemizden yaklaşık 587 milyar lira harcayacağız. Üç kalem var, bütçede her zaman için hükümet olarak önemsediğimiz alanlar bunlar. Bunların başında ne geliyor? Eğitim. Her zaman söyledik, bizim için eğitim harcamaları her şeyin önünde gider, bütçeden en fazla kaynağı her zaman eğitime ayırdık. 2017 yılında inşallah bütçeden eğitime 122 milyar lira kaynak ayırdık. Yine her zaman söylüyoruz eğitimden sonra bütçede en fazla önem verdiğimiz kalem sağlık harcamaları, çünkü toplum sağlıklı olacak ki büyüyecek, kalkınacak. 2017 yılında sağlığa bütçeden ayırdığımız kaynak 111 milyar lira. Peki bütçeden üçüncü olarak en fazla kaynak ayırdığımız kalem ne? Yatırım. 2017 yılında bütçeden yatırıma 77 milyar lira kaynak ayırdık. Geçen seneye, 2016 yılına göre yatırım ödeneklerini yüzde 30 oranında artırdık. Üçünü topluyorum alt alta sağlığa, eğitime, altyapıya, yatırıma ne kadar para harcayacağız? 310 milyar lira harcayacağız. Bütçemiz ne kadardı? 587 milyar lira. Yaklaşık bütçenin yarısını sadece eğitime, sağlığa ve yatırıma ayırıyoruz."

"Bütün oynanan oyunlara rağmen hiçbir yatırım projesinde 'dur' dedik mi?" sorusunu yönelten Ağbal, tam tersine daha fazla yatırım yapacaklarını, daha fazla eğitime, sağlığa para harcayacaklarını çünkü bu ülkenin kalkınması için mutlaka bu alanlara daha fazla kaynak ayırmaları gerektiğini kaydetti.

- "Türkiye’nin yarınları bugünlerden daha güzel olacak"

Ağbal, oynanan bütün oyunlara ve hesaplara rağmen bugün Türkiye'nin artık kendi tankını, topunu, füzesini, helikopterini, savaş uçağını yapan bir ülke olduğuna belirterek, "Bunu hep beraber başaracağız. Türkiye'nin yarınları bugünlerden daha güzel olacak. Neden? Çünkü ekonomimiz sağlam, bütçemiz sağlam." diye konuştu.

Türkiye'de 1990'lı yılların bütçe açısından kötü geçen yıllar olduğunu anımsatan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize yabancılar gelirdi, 'Sizin bu bütçenizin hali ne olacak?' derlerdi. Şimdi görüşüyoruz, diyorlar ki 'Türkiye'nin bütçesi sağlam, kamu maliyesi sağlam.' Bir çok yabancı misafir geliyor, toplantı yapıyoruz, bütçe açığımızı söylediğimiz zaman herkesin dudağı uçukluyor. Niye? Ekonomimizin temelleri sağlam, bütçe disiplinine önem veriyoruz, kaynakları doğru yerde kullanıyoruz. Milletten aldığımız parayı, millete hizmet olarak veriyoruz. 1990'lı yıllar boyunca bu ülkede milletten toplanan para nereye giderdi? Faize giderdi. Faiz bütçeleri yapılırdı, 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde bütçenin yarısı faize gidiyordu. Şimdi nedir? 587 milyar liralık bütçenin içerisinden sadece 55 milyar lira civarında faize kaynak ayırmışız. Yani ne demek? 10'da 1'i. AK Parti iktidara geldiğinde bu neydi? Yarısıydı. Böyle bütçe mi olur? Borç bütçesi, IMF bütçesi."

Ağbal, şimdi ise milletin bütçesini yaptıklarını ifade ederek, milletten topladıkları kaynağı, millete verdiklerini belirtti.

Önümüzdeki dönemde de ekonomide de bütçe disiplininde de Türkiye'nin daha iyi olacağını, daha büyüyeceğini, daha da gelişeceğini vurgulayan Ağbal, herkesin ekonominin ne kadar sağlam temelleri olduğunu içeride de dışarıda da gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin çok güçlü bir bankacılık sistemi olduğuna işaret eden Ağbal, "Kamu maliyesi dengelerimiz son derece yerinde, üretken bir ekonomimiz var, genç nüfusumuz var ve bu sayede inşallah Türkiye önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek ve biz bunları hep beraber göreceğiz. O zaman bu yaptığımız yatırımlara daha fazla yatırım yapacağız, istihdamımız artacak ve inşallah Türkiye'nin yarınları bugünden çok daha iyi olacak." diye konuştu.