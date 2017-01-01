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Karadeniz'de batan Rus gemisi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:40
Karadeniz'de batan Rus gemisi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kıyıya vuran içinde mühimmat bulunan iki sandığın, Karadeniz'de 27 Nisan'da kaza yaptıktan sonra batan Rus askeri gemisine ait olduğu tahmin ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Kaynarca Başoğlu Karaboğaz sahilinde balık tutan vatandaşlar, kıyıya 2 sandığın vurduğunu gördü.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, çalışma yaptı.

Ekipler, 2 sandığın içerisinde mühimmat bulunduğunu belirledi. Sanıkların ve mühimmatların üzerinde Kiril alfabesi ile sayı ve yazıların olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile sandıklar içindekilerle birlikte incelenmek üzere bomba imha uzmanlarına gönderildi.

- Olay

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında 27 Nisan'da Rus askeri gemisi ile canlı hayvan taşıyan bir gemi çarpışmış, Rus askeri gemisi, mürettebat kurtarıldıktan bir süre sonra batmıştı.

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