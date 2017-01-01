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Kırıkkale'de ev yangını

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:45
Kırıkkale'de ev yangını

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan ev yangınında dumandan etkilenen biri engelli 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Plevne Caddesi'nde Irak uyruklu olduğu öğrenilen Mahmud Muhammed Al Jiyale'ye ait tek katlı evin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı evdeki dumandan etkilenen Sarah Ayyaş (33) ile engelli olan Ali Al Jiyale (37), 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın, Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

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